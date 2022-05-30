Tabipler Birliği'nden maskeyle ilgili önemli çağrı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun son kararlarında maske takma zorunluluğunun sadece üst solunum yolu şikâyetleri bulunanlar için gerekli olduğuna ve risk grubunda olanlarla aşısız kişilerin maske takmasının öneri olarak getirildiğine işaret ederek, toplu bulunulan, kapalı alanlarda yasal zorunluluk olmasa bile maske takmaya devam edilmesi yönünde çağrıda bulundu.

KTTB, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hastaneler, yaşlı bakım evleri/huzur evleri ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımının devamının “koruyucu” olacağı ve “gerekli” olduğu görüşünü paylaştı.

Ayrıca Birlik, risk grubunda olan 60 yaş üstü bireylerle, kronik hastalıkları olanların, HIV pozitif kişiler ile bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananların ve Kovid-19 aşı yaptırmamış kişilerin kapalı alanlarda maske kullanmaya devam etmelerinin sağlıkları açısından “yararlı” olduğunu da hatırlattı.

Birlik, halka hastane, market, alış veriş merkezi, sinema, tiyatro, konferans salonları gibi toplu ve kapalı alanlarda yasal zorunluluk olmasa bile maske takmaya devam etmeleri çağrısında da bulundu.

-“Covid-19 mücadelesinde yeni bir aşamaya gelindi”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu adına açıklamalarda bulunan Başkan Dr. Özlem Gürkut, 2020 yılının mart ayından beri tüm dünya ile eş zamanlı olarak ülkede sürdürülmekte olan Covid-19 mücadelesinde “yeni bir aşamaya” gelindiğini belirtti.

Dr. Gürkut, “Yaz mevsimine girmeye hazırlandığımız bu günlerde havaların ısınması ile kapalı mekanlardan açık alanlara çıkmamızın ve ülkemizde şu anda baskın olan SARS CoV-2 varyantının daha hafif bir klinikle seyrediyor olmasının etkisiyle hastane ve yoğun bakım doluluk oranlarımızdaki azalmayla birlikte rahat bir nefes aldık. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamalara göre toplumumuzun yüzde 80’i tam aşılı olmakla birlikte çok daha azı hatırlatma dozlarını yaptırarak aktif aşı koruması altında bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Dr. Gürkut, açıklamasında devamla şunları kaydetti:

“Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de pandemi koruma tedbiri olarak uygulanmakta olan bireysel ve toplumsal kurallar önce gevşetilmiş ardından da Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin son kararları ile maske takma zorunluluğunun sadece üst solunum yolu hastalığı belirtileri taşıyanlar için gerekli olduğu duyurulmuştur. Aynı kararlar ile Covid-19 hastalığı için risk grubunda olanlarla aşısız kişilerin kapalı alanlarda maske takması öneri olarak getirilmiştir.

-“Hastaneler, yaşlı bakım evleri/huzur evleri ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımının devamı gerekli”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak pandemide geldiğimiz aşamada ülkemizde sıkı tedbirlerin devamını gerektirecek koşullar olmadığını değerlendirmekle birlikte özellikle hastaneler, yaşlı bakım evleri/huzur evleri ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımının devamının koruyucu olacağını ve bu nedenle gerekli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca COVID-19 hastalığı için risk grubundaki 60 yaş üstü bireylerle, kronik akciğer, böbrek hastalıkları olanların, nörolojik hastalığı olanların, kronik kalp hastalığı olanların, HIV pozitif kişiler ile bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullananlarla-hastalıkları olanların ayrıca COVID-19’a karşı aşı yaptırmamış olanların kapalı alanlarda maske kullanmaya devam etmelerinin sağlıkları açısından yararlı olduğunu hatırlatmak isteriz.”

-“Kapalı alanların sık sık ve etkin şekilde havalandırılması önem arz etmektedir”

Dr. Gürkut, “Her ne kadar sıcak yaz günleri boyunca daha çok açık alanlarda bulunacak olsak da kapalı alanların klimalı olsalar bile sık sık ve etkin şekilde havalandırılması da önem arz etmektedir” dedi.

-“Halkımıza toplu bulunan yerlerde yasal zorunluluk olmasa bile maske takmaya devam etmeleri çağrısında bulunuyoruz”

Ayrca Dr. Gürkut, “Halkımıza lokanta, kafe gibi yerlerde kapalı alanlar yerine açık alanları tercih etmelerini, toplu bulunulan hastane, market, alış veriş merkezi, sinema/tiyatro/konferans salonları gibi yerlerde yasal zorunluluk olmasa bile maske takmaya devam etmeleri çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Dr. Gürkut, diğer yandan özellikle baş ağrısı, ateş, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı veya burun akması, kas eklem ağrıları gibi hastalık belirtileri gösterenlerin kendilerini izole edip maske takarak COVID-19 testi yaptırmalarının da yine kendi sağlıkları gibi toplum sağlığı açısından da önemli olduğunu vurguladı.