Sağlık Bakanlığı'ndan çocukluk çağı aşı çağrısı

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi çocukluk çağı aşı kampanyasının devam ettiğini hatırlattı.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, çocukluk çağı aşısı eksik olan çocuklar için 18 Ağustos tarihine kadar mesai saatleri içerisinde başvuru kabul edilecek.

Eksik aşısı olan çocukların aşılarının tamamlanması için 2274860 2283016 irtibat numaralarına bildirim yapılması istendi.

