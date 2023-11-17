Sağlık Bakanı'ndan Maraş'a bin metrekarelik yeni bir sağlık merkezi sözü

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Gazimağusa Maraş Sağlık Merkezi'ni ziyaretinde, 2024 yılı içerisinde Maraş'a bin metrekarelik yeni bir sağlık merkezi yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Gazimağusa Maraş Sağlık Merkezi'ni ziyaret etti.

Dinçyürek ziyarette yaptığı konuşmada, yaklaşık bir ay önce yaptığı ziyarette Maraş Sağlık Merkezi'nin eksikliklerini yerinde incelediğini anımsatarak, bugün yeniden sağlık çalışanlarından bilgiler almak ve yapılan çalışmaları yerinde incelemek için ziyarette bulunduğunu belirtti.

Dinçyürek, bundan böyle tüm sağlık merkezleri ve Maraş Sağlık Merkezi'nde diş hekimlerinin her türlü diş dolgusu ve kanal tedavisini yapabileceğini anlatarak, bu konuda sarf malzemede eksiklik olmaması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını açıkladı.

Sağlık merkezleri ne kadar güçlenirse bölge hastanelerine daha az kişinin başvuracağını, böylelikle oralardaki yükün azalacağını belirten Dinçyürek, Maraş Sağlık Merkezi'nde hem sağlık çalışanlarının daha rahat imkanlarda çalışmasının sağlanması hem de vatandaşların daha etkin hizmet alabilmesi için önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Bakan Dinçyürek, aynı zamanda sağlık merkezlerinde haftanın bir günü görev yapan kadın doğum muayenelerini güçlendirmek için portatif ultrasound cihazlarının alınacağını, bu sayede hastaları muayene ettikten sonra daha doğru teşhis ve tedavi imkanı yaratılacağını söyledi.

2024 yılı içerisinde Maraş'a bin metrekarelik yeni bir sağlık merkezi yapma hedefini de ortaya koyan Dinçyürek, bunun için Türkiye ile istişare ederek, proje çalışmalarına başladıklarını aktardı.

Dinçyürek, bu hafta sonu itibariyle ihale kapsamındaki 460 kalem ilacın %90 civarının İlaç Eczacılık Dairesi'ne teslim edileceğini de açıkladı.

