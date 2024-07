Sağlığı mahveden 10 alışkanlık

Her gün yaptığınız bazı şeyler sağlığınızı ciddi şekilde etkiliyor olabilir!

Bilim insanları kilo aldıran, uyku düzenini bozan ve kişinin enerjisini düşüren 10 şaşırtıcı alışkanlığı ortaya çıkardı. Son araştırmalara göre her gün yaptığınız bazı şeyler sağlığınızı ciddi şekilde etkiliyor olabilir. İşte sağlığı yavaş yavaş mahveden o alışkanlıklar...

Sabahın ilk saatlerinde kahve içmenin tadını çıkarmak veya ağzınızdan değil burnunuzdan nefes almayı unutmak...

Bunlar birbirinden tamamen alakasız ve zararsız iki şey gibi görünebilir; ancak sağlığınız üzerinde büyük etkileri var.

SABAHIN İLK SAATLERİNDE KAHVE İÇMEK

Ne kadar zararlı olabileceğinin farkında olmadığımız alışkanlıklardan ilki kahveyi çok erken saatlerde içmek.

Sabah erkenden bir fincan kahve içmenizin sebebi keyif almak değil mi? Ancak uzmanlar, kafeinin bir diüretik olduğunu ve vücudun su kaybetmesine neden olduğunu söylüyor.

Sabah kalktığınızda sekiz saattir su içmediğiniz için zaten susuz kalmış oluyorsunuz ve uyurken de terleyerek sıvı kaybediyorsunuz.

Kahve içmeden önce yaklaşık dört bardak su içilmesi öneriliyor.

Uzmanlar erkeklerin günde 13 bardak, kadınların ise 11 bardak su içmesi gerektiğini söylüyor.

YATAKTA TELEFON BAĞIMLILIĞI

E-postalarınızı ve bildirim mesajlarınızı kontrol etmek için uyandıktan sonra ilk iş olarak telefonu elinize almak cazip gelebilir.

Ancak bilim insanları, güne başlamanın "daha kötü bir yolu olmadığını" söyleyerek bu alışkanlığa karşı uyarıyor.

Cihazlarınızı kontrol etmeden önce, hareket ederek dışarıda biraz zaman geçirilmesi öneriliyor.

Uzmanlar, sabahın erken saatlerinde telefon kullanmanın stres tepkisini tetikleyebileceğini, vücutta kortizol salınımına yol açabileceğini ve bunun da gün içindeki ruh halini etkileyebileceğini söylüyor.

Yapılan araştırmalar, telefonların beyin göçü etkisi yarattığını ve insanların yakınındayken bilişsel kapasitelerinin azaldığını ortaya koyuyor.

AĞIZDAN SOLUMA

Ağızdan solunum yapmak ağız kuruluğuna neden olabilir çünkü sürekli havanın girip çıkması suyun buharlaşmasına neden oluyor. Bu da bakteri üremesi riskini artırır ve diş çürümesi veya enfeksiyon gibi sorunlara yol açabilir.

Dilin ağızda geriye doğru kıvrılması ve hava yollarını tıkaması durumunda ise uyku bozulabilir, horlama ve uyku apnesi ortaya çıkabilir.

Uzmanlar, bununla mücadele etmek için "bilinçli bir şekilde burnunuzdan nefes almayı ve uyurken bant kullanmayı" öneriyor.

UYUMADAN ÖNCE "GÖNDER" TUŞUNA BASMAK

Yatağa yerleşirken pek çok kişi telefonuyla oynuyor; son haberleri okuyor veya arada sırada mesaj veya e-posta gönderiyor.

Ancak uzmanlar, telefonlardan yayılan mavi ışığın uykuyu bozabileceğini ve beyni "aktif" modda tutabileceğini söyleyerek uyarıyor.

Bilim insanları, saat 17.00'den sonra tüm cihazların kapatılmasını, rahatsız etmeyin modunun kullanılmasını ve her akşam için bu modun planlanmasını öneriyor.

Uyumadan önce telefon kullanmak, uyku öncesi aşırı uyarılmaya neden olarak uykuya dalmayı zorlaştırabilir.

Ayrıca adrenalin gibi hormonların salgılanmasını sağlayarak stresi tetikleyebilir; bu da bilincin kapanmasını zorlaştırır.

KAHVALTIDA TAHIL YEMEK

Tahıl şirketleri bize kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu hatırlatmayı severler.

Ancak tahıllar genellikle rafine karbonhidratlar ve şekerlerle doludur. Tüketildiğinde kan şekerinde ani artışlara neden olabilir.

Uzmanlar tahıl gevrekleri yerine yumurta, yulaf ezmesi, çilek ve kuruyemiş gibi protein ve yağlara dayalı bir kahvaltı öneriyor.

ÇOK AZ PROTEİN TÜKETMEK

Doktorlar protein tüketmenin daha uzun süre tok kalmanın ve kilo vermenin harika bir yolu olduğunu söylüyor.

Bilim insanları, her gün 50 ila 175 gram protein tüketilmesi gerektiğini söylüyor.

Tokluk hissi, kas gelişimi ve onarımı, bağışıklık sistemi fonksiyonları için proteinin beslenme düzeninin merkezinde olması gerekiyor.

Protein, üç makro besin maddesinin -karbonhidratlar, yağlar ve proteinler- en tok tutanıdır.