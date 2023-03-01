KTTB tarafından alınan pediatrik otorefraktometre cihazı Göz hastalıkları servisine teslim edildi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB)tarafından alınan pediatrik otorefraktometre cihazı Göz hastalıkları servisine teslim edildi.

KTTB’den yapılan açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi göz hastalıkları polikliniğinde çocuk hastaların ambliyopi teşhisinde kullanılan pediatrik otorefraktometre cihazı eksiği olduğunun meslektaşları tarafından dile getirildiğine işaret edilerek şunlar kaydedildi:





"Göz tembelliği yaşamın erken yaşlarında tespit edilir ve doğru şekilde tedavi edilirse, görme yeteneğinin azalması önlenebilir. Geç tanı almış görme bozuklukları çocukların fiziksel gelişiminin yanında sosyal gelişimini de etkilemektedir. Bu alandaki çok önemli bir açığı kapatacak bu cihazın toplum sağlığı açısından çok faydalı olacağından eminiz. Meslektaşlarımız tarafından sorunsuz bir şekilde kullanılmasını temenni ederiz."

