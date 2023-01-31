Onkoloji, MS, Parkinson ilaçları ülkeye geldi

Sağlık Bakanlığı'nın talep ettiği Onkoloji, MS, Parkinson vb. ilaçların ülkeye geldiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özel eczanelere de grip ilaçları, tansiyon ilaçları, ağrı kesiciler, ateş düşürücüler, dermatolojik ilaçlar, antipsikotikler vb. ilaçların peyderpey gelmeye devam etmekte olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ilaç tedariki konusunda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışmaların sürdüğü belirtildi.

