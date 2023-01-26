Önemli keşif: Karıncalar idrar koklayarak kanseri tespit edebiliyor

Bilim insanları, karıncaların insan idrarını koklayarak onların kanser olup olmadıkları tespit edebileceğini ortaya çıkardı. Araştırmacılar, bu böceklerin hastalardaki kanserleri erken aşamada tespit etmek için uygun maliyetli bir yöntem olarak kullanılabileceğini söyledi.

Fransız bilim insanları, karıncaların insanların idrarındaki kanser kokusunu algılayabildiğini keşfetti.

Daha önce, birkaç kanser türünün idrar kokusunu değiştirdiği bulunmuştu, ancak uzmanlar ilk kez karıncaların bu yeteneğe sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Fransa’nın başkenti Paris'teki Sorbonne Paris Nord Üniversitesi'nden çalışmanın yazarı Prof. Dr. Patrizia d'Ettorre, "Karıncalar, sağlıklı bireyleri tümör taşıyanlardan ayırmak için biyo-dedektörler olarak kullanılabilir. Ayrıca karıncaların eğitilmesi kolay, oldukça hızlı öğreniyorlar ve onları barındırmak pahalı değil." diye konuştu.

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma için araştırmacılar, Formica fusca olarak bilinen türlere ait 70 karıncayı tümörlü ve tümörsüz farelerden alınan idrar örneklerine maruz bıraktı.

ÜÇ DENEMEDEN SONRA ÖĞRENDİLER

Üç denemeden sonra karıncalar, sağlıklı farelerin idrar kokusu ile tümör taşıyan farelerin idrar kokusu arasındaki farkı anlayabildi.

Çalışmanın yazarları, karıncaların idrardan kanseri tespit edebilmesinin nedenini, bu hayvanlarınçok hassas bir koku alma sistemine sahip olmaları olarak açıkladı.

Prof. Dr. d'Ettorre, "Karıncaları, kanseri koklayabilmeleri için bir ödülle ilişkilendirilen çağrışımsal öğrenme yöntemi ile eğittik. Karıncaların, sağlıklı farelerin idrarını tümör taşıyan farelerin idrarından ayırt edebildiğini gösterdik. Karıncaların ne kadar verimli ve güvenilir olduğuna şaşırdık.” dedi.

Diğer taraftan araştırmacılar, sonraki deneylerini insan idrarı kullanarak gerçekleştireceklerini açıkladı.Önceki araştırmalar, köpeklerin de bu şekilde eğitildikten sonra kanseri idrar kokusundan tespit edebildiğini göstermişti.

KARINCALAR KANSERİ TESPİT ETMEK İÇİN UYGUN MALİYETLİ BİR YOL

Ancak, araştırmacılar karıncaların hastalardaki kanserleri tespit etmek için köpeklere ve elektronik cihazlara kıyasla daha uygun maliyetli bir yol olarak kullanılabileceğini söyledi.