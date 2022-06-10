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Omega-3 içeren bir sebze: Semizotu

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Semizotunu ister salatalarda isterseniz de tıpkı ıspanak pişirir gibi yemeğini yaparak tüketebilirsiniz.

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Omega-3 içeren bir sebze: Semizotu
 Kökeni Orta Doğu ve Hindistan olmakla birlikte dünyanın birçok yerinde bulunan semizotunun en büyük özelliği ve diğer sebzelerden farkı OMEGA-3 yağ asitleri içermesidir.
 
Semizotunun Sağlığa Faydaları
  • Kansızlık ve kabızlık problemlerinde semizotu çok faydalı ve etkilidir.
  • Bol idrar söktürücü ve kanı temizleyici özelliği vardır.
  • Böbreklerdeki kum ve taşı dökmeyi artırıcı etki sağlar.
  • İçerdiği yüksek lif sayesinde tok tutucu olup obezite tedavisi ve kilo vermede etkilidir.
  • Çiğ salatalarda veya cacık içinde çiğ şekilde tüketildiğinde semizotundan daha fazla faydalanırız.
  • Her yaş grubu bireyin tüketmesi için uygundur.
  • Semizotunun omega-3 içeriği balıktakiyle kıyaslanacak düzeydedir.
  • Özellikle ürik asit yüksekliği olanlarda sıkça baş ağrısı çekenlerde semizotu etkilidir.
  • Yapılan çalışmalarda sinirsel problemlerde ve beyin yorgunluğunda etkilidir.
  • Kalorisi oldukça düşük olan semizotunun diyet yapan bireylerin gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir sebzedir.
  • Omega-3 içeriği nedeniyle koroner kalp hastalığı riskini azaltır, kötü kolesterolü düşürür ve kan basıncını dengeler.
  • Hamileliğin son aylarında rahim kaslarını fazla çalıştırabileceği için seyrek tüketilmesinde fayda vardır.
  • Melatonin de içeren semizotu uyku problemlerinde de etkili olabilmektedir.
 
Kilo Kontrolünü Sağlamaya Yardımcı Mercimekli Semizotu Salatası
  • Yarım demet semizotu
  • 1 adet kapya biber
  • 2 yk yeşil mercimek haşlanmış şekilde
  • 1 yk tuzsuz kappar turşusu
  • 1 yk sızma zeytinyağı
Tüm malzemeleri ince ince doğrayıp karıştırın ve züerine summak ekleyin hem çok lezzetli hem de kilo vermeye destek bir salata sizleri bekliyor, afiyet olsun :)

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