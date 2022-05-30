Neden Sürekli Yorgun Hissediyorum?

Ne kadar dinlenmiş, saatler boyunca uyumuş olsanız da kendini sürekli yorgun hissedenlerden misiniz? Önce, yalnız olmadığınızı sonra da bu duruma bazı çözüm önerilerimiz olduğunu söyleyelim.



Yorgunluk, uyku eksikliği, soğuk algınlığı veya grip gibi basit faktörlerden kaynaklanabilir. Bununla birlikte yorgunluk, buzdağının görünür olmayan kısmında bazı sağlık problemlerine işaret ediyor olabilir. Dolayısıyla bu durum sizi ve yaşam kalitenizi etkileyecek bir hale geldiğinde önce bir uzmana başvurmanız gerektiğini hatırlatalım.

Sürekli yorgun hissetmek yaşam kalitenize zarar vermenin yanı sıra hayatta yapmak istediğiniz ve günlük rutininizde önemli yeri olan bazı aktivitelere de engel olabilir. Genellikle yorgunluk, yaşam tarzı veya diyet değişiklikleri, besin eksikliğinin düzeltilmesi veya altta yatan bir tıbbi durumun tedavi edilmesiyle giderilebilir. Ancak yine de yorgunluğu iyileştirmek için buna neyin sebep olduğunu bulmanız gerekir. Yoğun bir iş günü ya da sıkı bir antrenman sonrasında yorgun hissetmek normal olsa da yorgunluk hissinin kronik bir hale gelmesi bazı sorunlar olabileceğine işaret eder.

Uzmanlar sürekli yorgun hissetmenin ardında depresyon, kalp hastalıkları, menapoz, uyku apnesi, tiroid rahatsızlıkları, anemi ve diyabet gibi nedenlerin yatabileceğini söylüyor. Bu sağlık sorunları uzmanların tavsiye ve önerileriyle çözüme kavuşacaktır; ancak bizim de size yardımcı olacak ve sizi sürekli yorgun olmaktan kurtaracak bazı basit önerilerimiz var.

Bolca su için. Susuz kalmış bir vücut daha az verimli çalışır.

Kafein konusunda dikkatli olun. Kahve, çay veya kola gibi günde 1 veya 2 kafeinli içecek, enerjinizi ve zihinsel uyanıklığınızı artırabilir, ancak günde 6'dan fazla kafeinli içecek sizi endişeli, sinirli yapabilir ve performansınızı olumsuz etkileyebilir.

Yeterli uyku almayı ihmal etmeyin. Yetişkinlerin gecelik yaklaşık 8 saate ihtiyacı olduğunu unutmayın. Belki de yeterince dinlenemediğiniz için sürekli yorgunsunuzdur.

Fiziksel aktiviteyi artırın. Fiziksel aktivite enerji seviyelerini artırırken, hareketsiz bir yaşam tarzının yorgunluğa neden olduğu bilinmektedir. Aktif olmanın beden ve zihin üzerinde birçok sağlıklı etkisi vardır. Kan basıncını düşürür, sağlıklı bir kilonun korunmasına yardımcı olur ve depresyon ve anksiyete için etkili bir tedavidir. İyi bir egzersiz, geceleri daha iyi uyumanıza da yardımcı olur.

Oturduğunuz süreyi sınırlayın. Televizyon izleme ve bilgisayar kullanma gibi hareketsiz davranışları azaltın.

Meditasyon ve yoga gibi gevşeme teknikleri, adrenalini kapatmaya ve bedeninizin ve zihninizin iyileşmesine yardımcı olabilir. Gözünüzü korkutmadan kısa fakat etkili yoga ve meditasyon seanslarına şans verebilirsiniz.