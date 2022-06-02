Nalbantoğlu’nda sağlıkçılar ayaklandı

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bazı bölümlerin Acil Durum Hastanesi’ne taşınmak istenmesi, Nalbantoğlu çalışanlarını ayağa kaldırdı

Sağlık Bakanlığı, sağlık camiası ile görüş alışverişinde bulunmadan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki göz, üroloji, pediatri, pediatrik cerrahi servisi, yenidoğan servisi ve pediatrik yoğun bakım servisini Acil Durum Hastanesi'ne taşıma kararı aldı. Karar söz konusu bölümlere yazılı olarak bildirildi ancak bu bölümlerdeki sağlık görevlilerinin tepkisi gecikmedi. Acil Durum Hastanesi’ndeki alt yapı yetersizliği nedeniyle taşınma kararına karşı çıkan doktor ve hemşireler, adeta kazan kaldırdı, Sağlık Bakanlığı’nın bu kararına şiddetle karşı çıktı.Sağlık Bakanlığı’nın ilgili bölümlere gönderdiği taşınma kararı yazısında Pandemide bulaş oranının azalması nedeniyle Acil Durum Hastanesi'ndeki hasta sayısının azaldığına dikkat çekildi ve daha etkin ve verimli hizmet verilmesi adına söz konusu bölümlerin Acil Durum Hastanesi’ne taşınacağı bilgisi verildi.Karara karşı tepkilerini dile getiren sağlık çalışanları ise Acil Durum Hastanesi'ndeki alt yapının yetersiz olduğuna dikkat çekti ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine bu taşınma ile verimli hizmet verilemeyeceğini ifade etti. Özellikle yeni doğan servisine taşınma kararı alınırken kadın doğum servisinin Nalbantoğlu’nda kalması tepkileri daha da artırdı.Taşınmanın gerçekleşmesi halinde herhangi bir bebeğin sağlık durumunun bozulması halinde yeni doğan bölümüne gitmek zorunda kalınmasıyla zaman kaybedeceği ya da nasıl gideceği merak konusu olurken, Bakanlığın bu kararı şaşkınlıkla karşılandı. Bu karardan bir süre önce de Kalp ve damar cerrahisi ile tüm kalp ameliyatlarının Acil Durum Hastanesi'ne taşınması ve tam donanımlı bir kalp hastanesine çevrilmesi girişimi yapılmış ancak bu girişim alt yapı yetersizliği nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.