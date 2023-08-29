Meyve sebzede yine limit üstü kalıntı

Armut, yer fıstığı kabuğu peleti, çeri domates, kiraz ve üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi’nin gıda denetimlerinde ithal ürünlerden armut, yer fıstığı kabuğu peleti, çeri domates, kiraz ile yerli ürünlerden beyaz ve kırmızı üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Kalıntı rastlanan ithal ürünlerden bazıları imha edilirken, bazıları da menşeine iade edilecek. Hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulan yerli ürünler de var.

Tarım Dairesi’nin 18-24 Ağustos tarihlerini kapsayan raporuna göre, 54 ithal ürün numunesinden 50’si temiz çıktı.

Limit üstü bitki koruma ürünü saptanan ithal ürünlerden Svs Tic. Ltd'e ait Armut S.M ile Farm House Trd. Ltd.'e ait Yer Fıstığı Kabuğu Peleti imha edilirken, Onbaşı İşl. Ltd'e ait çeri domatesle Coşkun –Nur Otomotiv'e ait kiraz menşeine iade edilecek.

Öte yandan 16 yerli ürün numunesinden 14’ü temiz çıktı. Hamitköy sakini Şeniz Dalkıran’a ait beyaz üzüm ve kırmızı üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

