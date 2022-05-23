Maymun çiçeği virüsü 16 ülkeye sıçradı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dünyanın Covid-19, Ukrayna'daki savaş ve maymun çiçeği virüsü hastalığı da dahil olmak üzere "zorlu" mücadelelerle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Maymun çiçeği virüsünün vakaları; Avrupa, ABD, Kanada, Avustralya, Danimarka ve İsrail dahil olmak üzere 16 ülke ve bölgede doğrulanırken, Ghebreyesus, "Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada" açıklamasını yaptı.

75. Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın Covid-19 başta olmak üzere küresel salgınlara hazırlık durumu, Küresel Sağlık Güvencesi planı ve DSÖ'nün 2023 itibarıyla 1 milyar kişiye daha iyi sağlık hizmeti verme hedefini değerlendirdi.

Ghebreyesus şunları söyledi: "Elbette Covid-19 pandemisi dünyamızdaki tek kriz değil. Biz konuşurken dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarımız Ebola salgınlarına yanıt veriyor. Afganistan, Etiyopya, Somali, Güney Sudan, Suriye Arap Cumhuriyeti, Ukrayna ve Yemen'de Kongo Cumhuriyeti, maymun çiçeği virüsü ve bilinmeyen nedenli hepatit ve karmaşık insani krizlerle mücade ediyor. İklim değişikliği, eşitsizlik ve jeopolitik rekabetin körüklediği, hastalık, kuraklık, kıtlık ve savaşın korkunç bir yakınlaşmasıyla karşı karşıyayız."

Bununla birlikte, Tedros DSÖ’nün daha önce bir dizi başka şüpheli maymun çiçeği vakasının araştırdığını söyledi. Ancak, ilgili ülkelerin isimlerini vermeden daha fazla enfeksiyonun teyit edilmesinin muhtemel olduğu konusunda uyardı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNİN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELERİN SAYSI 16'YA YÜKSELDİ

Maymun çiçeği vakası görülen ülkelere her gün yenisi ekleniyor. Batı ve Orta Afrika kökenli virüs başta Avrupa olmak üzere yayılıyor.

Haftasonu Avrupa'da vaka görülen ülkelere Avusturya, İsviçre ve Danimarka da eklendi. Latin Amerika ülkelerinden Arjantin de ilk şüpheli vakasını bildirdi.

ABD'de eüçüncü şüpheli vaka ortaya çıktı. Son dönemde Afrika dışında ilk vakanın görüldüğü İngiltere yeni vakalar açıklamaya hazırlanıyor.

En çok vaka İngiltere, İspanya ve Portekiz'de kaydedildi.

Diğer taraftan Ghebreyesus, son 5 yılda DSÖ'nün doğal afet ve salgın hastalık gibi 120'nin üzerinde acil duruma müdahale ettiğini belirterek, "Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada. Bu yüzden üye ülkeler arasında ortak çalışmaya dayalı bilgi ve teknoloji paylaşımını artırmak için geçen yıl Berlin'de Sağlık Acil Durumu Takip Birimi kurduk.

Örgüt olarak üye ülkelerin mevcut salgının yanı sıra gelecek salgınlara karşı teknik, operasyonel ve lojistik anlamda daha hazırlıklı olabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

2023 itibarıyla küresel sağlık güvencesi planına 1 milyar kişiyi daha dahil etme planına değinen Ghebreyesus, "Bu planın oldukça gerisindeyiz. Salgından önce bile 2023'e kadar 1 milyar hedefinde 730 milyon açık vardı. Salgınla birlikte küresel sağlık sistemindeki aksamalar, bu açığı 840 milyona yükseltti" dedi.

DSÖ KÜRESEL SAĞLIK POLİTİKALARINDA MERKEZİ ROL ÜSTLENMELİ

Dünyanın yeni salgınlara daha hazırlıklı olması ve düşük gelirli ülkelerde daha fazla kişinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için Küresel Sağlık Güvencesi planının önemine dikkati çeken Ghebreyesus, "DSÖ'nün, küresel sağlık politikalarında merkezi rol üstlenmesi gerektiğine" vurgu yaptı.



Ghebreyesus, sonraki yıllar için DSÖ üyesi ülkelere, "sağlık sektörlerini karbon salınımından arındırma", "küresel hava kalitesi standartlarını uygulama", "otomobile bağımlılığı azaltıp toplu taşımayı teşvik etme", "sağlık tesislerinde elektrik, su ve hijyeni artırma", "2025'e kadar 24 ülkede obeziteyi durdurmak için beslenme kalitesini artırma" ve "sağlığa zararlı ürünlerin kullanımının azaltılmasını teşvik etme" tavsiyelerinde bulundu.

Bu yıl "Barış için Sağlık, Sağlık için Barış" sloganıyla 75'incisi düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi'nde, Kovid-19 sonrası yeni küresel salgınlara hazırlık, Rusya-Ukrayna savaşının Ukrayna'daki sağlık altyapısına etkileri ve DSÖ'nün başlattığı Küresel Sağlık için Barış Girişimi projesi masaya yatırılacak.



28 Mayıs'ta son bulacak Asamblede DSÖ'nün yeni direktörü de seçilecek.