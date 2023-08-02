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Kuru incirin faydaları

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Antioksidan zengini olan kuru incir, hastalıklara karşı vücudun direncini artırıyor

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Kuru incirin faydaları
Vitamin ve mineral açısından zengin bir meyve olan incirin faydaları oldukça fazladır. Antioksidan zengini olan kuru incir bağışıklığı kuvvetlendirirken hastalıklara karşı da vücudun direncini arttırır.
Genellikle tercih edilen kuru hurmanın yanı sıra kuru incir ile de tatlı krizi giderilebilir. Yaş incir kuru incire göre daha çok çeşit vitamin ve mineral içerir. Ancak yaş incirin faydaları kadar kuru incirin de faydaları vardır.
Diyet lifi açısından zengin olan kuru incir; potasyum, demir, kalsiyum, antioksidan ve kompleks karbonhidrat içerir.
Yaş incire göre kuru incir kabızlığın tedavisinde daha etkili olabilir. Ancak meyveler kurutulduğunda şeker oranı arttığından kuru incirin şeker ve kalorisi daha yüksektir. Bu sebeple daha da ölçülü tüketilmelidir. 
Şeker içeriğinin yüksek olması ve kandaki şekeri aniden yükseltmesi nedeniyle özellikle diyabet hastalarının taze veya kuru incirden uzak durması ve tüketilecekse 1 adet incirden fazla yememeleri tavsiye edilir.
Diyet yaparken incir tüketilebilir mi? Kalorisi yüksek mi?
Önerilen miktar aşılmadığı sürece incir, rahatlıkla diyet listelerine eklenebilir. 2 adet kuru incir veya 2 adet taze incir yaklaşık olarak 60 kaloridir.
Meyve tüketiminde çeşitlilik sağlamak önemlidir. Günlük ortalama 3 porsiyon meyve tüketimi öneriler arasındadır. Günde 2 adet kuru veya taze incir, ara öğünlerde ya da kahvaltıda rahatlıkla tüketilebilir.
Bütün kuru meyvelerde olduğu gibi kuru incirin de su oranı düşüktür. Kuru meyveler, içerdiği yüksek potasyum sayesinde kan basıncını dengeleyerek tansiyonun kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Özellikle böbrek yetmezliği olan hastalar, incir tüketiminde porsiyonlamalarına dikkat etmeliler.
İncir, yüksek oranda lif içerir. Bu sayede artıkların bağırsaktan hızlı geçişini sağlayarak bağırsak içine su çeker. Ayrıca içerdiği probiyotikler sindirim sağlığını geliştirir. Bu bağlamda incir, kabızlığı önlemede etkilidir.
Kuru incir, serin ve kuru bir ortamda saklanmalıdır. Buzdolabında saklandığı takdirde 1 yıl içerisinde tüketilmesi önerilmektedir.
 
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