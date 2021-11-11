Küçük Meryem'in ölüm nedeni açıklandı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 8 yaşında hayatını kaybeden Meryem Ceren Kırma’nın otopsi sonucunda kalp, karın ve akciğer çevresinde sıvı tespit edildiğini; otopsi ön tanısına göre çocuğun Covid-19 komplikasyonlarına bağlı olarak hayatını kaybettiğinin düşünüldüğünü kaydetti.

Pilli, ancak kesin ölüm sebebinin detaylı mikroskobik patoloji inceleme sonrasında ortaya çıkacağını da belirtti.

Bakan Pilli, 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın vefatıyla ilgili açıklamalarda bulundu; konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın “gerekli ve detaylı” tüm incelemelere devam ettiğini ifade etti:

Kırma’nın vefatının kendilerini derinden yaraladığını belirten; tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyen Pilli’nin açıklaması şöyle:

“Hayatını kaybetmesi nedeniyle tüm ülkeyi ve bizleri yasa boğan 8 yaşındaki kızımız Meryem Ceren Kırma’nın vefatı ile ilgili bulguların araştırılması noktasında bakanlığımız hemen harekete geçmiştir.

Bu bilgiler ışığında, Meryem Ceren Kırma’nın 9 Kasım Salı saat 14.00 civarında mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurduğu tespit edilmiştir.

Acil doktorları tarafından tetkikleri yapıldıktan sonra, çocuk hekimine danışılmış, yapılan tetkikler sonucunda durumu açıklayıcı bir sonuç çıkmaması ve PCR sonucunun da pozitif çıkması üzerine hastamız Acil Durum Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

Gerekli tetkik ve tedavilerine Acil Durum Hastanesi’nde devam edilmiştir. 10 Kasım Çarşamba saat 14.00’de oksijen seviyesinin düşmesi üzerine hastamız yoğun bakıma alınmış, ne var ki iki saat süren müdahaleye rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir.

Ölümün gerçekleşmesi üzerine bakanlığımız, hastamızın yaşının küçüklüğü ve ülkemizde gerçekleşen en genç Covid-19 ölümü olması sebebi ile hiç zaman kaybetmeden özel şartlar gerektiren Covid-19 otopsisinin yapılması için tüm imkanları sağlamış, adamızda ilk kez bir Covid-19 vakasına otopsi yapılmıştır.

Bu kararın ardından bugün yapılan otopsi sonucunda kalp, karın ve akciğer çevresinde sıvı tespit edilmiştir. Otopsi ön tanısına göre çocuğumuzun Covid-19 komplikasyonlarına bağlı olarak hayatını kaybetmiş olduğu düşünülmektedir. Ancak kesin ölüm sebebi detaylı mikroskobik patoloji inceleme sonrasında ortaya çıkacaktır.

Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı gerekli ve detaylı tüm incelemelere devam etmektedir.

Mikroskobik patoloji incelenmesinin ardından kesinleşecek otopsi raporunun da tamamlanması ile ortaya çıkacak resmi raporlar tüm şeffaflığı ile kamuoyuna açıklanacaktır. Kimsenin kuşkusu olmasın ki Bakanlığımız gerekli görülmesi durumunda süreci daha da ileri bir safhalara taşımakta tereddüt etmeyecektir.

8 yaşında bir çocuğumuzu kaybettik. Minik yavrumuzun vefatı tüm halkımızı ve bizleri derinden yaralamıştır. Tüm ailesine, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz.

Bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır ki Covid hafife alınacak bir virüs değildir. Tedbiri elden bırakmamalı, birbirimizi hangi yaş grubundan olursak olalım korumaya devam etmeliyiz.”