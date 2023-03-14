banner913
banner932
Euro 20,43, sterlin 23,23, dolar 19,10 liradan işlem görüyor
Euro 20,43, sterlin 23,23, dolar 19,10 liradan işlem görüyor
3 0
Napoli şampiyonluğa koşuyor
Napoli şampiyonluğa koşuyor
8 0
 
Polisiye olaylar… Sattığı atın çifte attığı Oraç yoğun bakımda
Polisiye olaylar… Sattığı atın çifte attığı Oraç yoğun bakımda
19 0
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye iç savaşının 12. yılında barış çağrısı yaptı
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye iç savaşının 12. yılında barış çağrısı yaptı
18 0
Ocak, Çetinkaya’yı yaktı
Ocak, Çetinkaya’yı yaktı
24 0
Savaş ne zaman sona erecek?
Savaş ne zaman sona erecek?
30 0
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
33 0
banner915

KTHEB’den sağlık sistemini ileriye taşıma çağrısı

banner476

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB) Başkanı Ali Özgöçmen’, sağlık sistemini ileriye taşımak için yetkililere çağrıda bulundu.

banner825
KTHEB’den sağlık sistemini ileriye taşıma çağrısı
banner931
Özgöçmen, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Ülkemizde sağlık çalışanlarına fırsat ve imkân verildiği zaman bilgi ve becerileri ile dünyadaki en iyi sağlık hizmeti veren kişi ve kurumlara dönüştüğü defalarca kanıtlanmıştır. Bu neden yetkililerin kutlama mesajı yayınlamak yerine bilhassa kamu sağlık sistemine nasıl katkı koyacaklarını nasıl daha ileriye taşıyacaklarını, yaratacakları imkânlar ile bizlerin sağlık sistemini nasıl daha ileriye götüreceğimizi paylaşmalarını ümit eder ve bekleriz” dedi.
 
Hastane ve sağlık ocaklarının depreme dayanıklılığı konusundaki çalışmalar hakkında açıklama yapılmasını da talep eden Özgöçmen, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.