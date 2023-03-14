KTHEB’den sağlık sistemini ileriye taşıma çağrısı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB) Başkanı Ali Özgöçmen’, sağlık sistemini ileriye taşımak için yetkililere çağrıda bulundu.

Özgöçmen, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Ülkemizde sağlık çalışanlarına fırsat ve imkân verildiği zaman bilgi ve becerileri ile dünyadaki en iyi sağlık hizmeti veren kişi ve kurumlara dönüştüğü defalarca kanıtlanmıştır. Bu neden yetkililerin kutlama mesajı yayınlamak yerine bilhassa kamu sağlık sistemine nasıl katkı koyacaklarını nasıl daha ileriye taşıyacaklarını, yaratacakları imkânlar ile bizlerin sağlık sistemini nasıl daha ileriye götüreceğimizi paylaşmalarını ümit eder ve bekleriz” dedi.

Hastane ve sağlık ocaklarının depreme dayanıklılığı konusundaki çalışmalar hakkında açıklama yapılmasını da talep eden Özgöçmen, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.