Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün ve bugün iki böbrek nakli operasyonu gerçekleştirildi. Böylelikle KKTC’de böbrek nakli yapılan hasta sayısı 57’ye ulaştı.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, organ bağışçılarının, özverili, gönülden davranışlarıyla hastalara umut olduklarını vurguladı.

Bakan Altuğra, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen böbrek nakilleri konusunda Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimlik’te basına açıklamada bulundu. Basın açıklamasında, Başhekim Adil Özyılkan, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan, Üroloji Uzmanı Dr. Necmi Bayraktar, Nefroloji Uzmanı Dr. Ahmet Behlül ve Türkiye’den gelen Prof. Dr. Fazıl Tuncay Aki de hazır bulundu.



Altuğra Altuğra

Sağlık Bakanı Altuğra, ülkede 2015 yılında beridir organ nakillerinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, dün ve bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hekimler tarafından başarıyla iki böbrek nakli operasyonu yapıldığını söyledi. Altuğra, dünkü operasyonun tamamlandığını, bugünkü hastanın ise ameliyatta olduğunu ve sürecin başarıyla devam ettiğini dile getirdi.

Böbrek nakli operasyonlarının gerçekleşmesinde tamamen gönüllük esasına göre tüm yüreğini, emeğini ortaya koyarak, Türkiye’den ülkeye gelen Prof. Dr. Fazıl Tuncay Aki’ye ekip adına teşekkür eden Bakan Altuğra, Aki’nin, ağırlıklı tüm organ nakillerinde ameliyatlarda doğrudan katkı sağladığını söyledi.

“57’nci hastaya böbrek nakli gerçekleştirildi”

Üroloji Uzmanı Dr. Necmi Bayraktar ve ekibine de teşekkür eden İzlem Gürçağ Altuğra, bugün itibarı ile 57’nci hastaya böbrek nakli gerçekleştirildiğini kaydetti.

Organ nakillerinin sağlanmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Altuğra, organ bağışçılarının, özverili, gönülden davranışlarıyla hastalara umut olduklarını vurguladı. Altuğra, organ nakli biriminin hayata geçmesinde çok büyük katkısı olan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Duriye Deren Oygar’a da teşekkür etti.

Aki

Türkiye’den gelen Prof. Dr. Fazıl Tuncay Aki de, KKTC’de böbrek nakillerine 2015 yılında başladıklarını belirterek, organ nakillerinin tıbbın ulaştığı en son noktadan biri olduğunu kaydetti.

Canlı vericisi olan herkesin nakil olabileceğini ancak canlı vericisi olmayan bir insanın organ nakli olamadığını dile getiren Aki, kadavradan yani hayatını kaybeden kişilerden nakil yapılmazsa tedavi olabilecek hastaların organ bulunamadığı için hayatını kaybedebildiğini anlattı. “Çünkü hiçbir ülke, kendi kadavra organını başka ülkeyle paylaşmaz” diyen Prof. Dr. Aki, yola çıkış sebeplerinin bu olduğunu söyledi.

Türkiye ile KKTC’nin çok yakın, kardeş, aynı kandan, candan gelen ülkeler olduğunu ifade eden Aki, vericisini alıp da KKTC’den Türkiye’ye giden herkesin nakil olabildiğini belirtti.

“KKTC halkında organ bağışı oranları çok yüksek”

KKTC halkında organ bağışı oranlarının çok yüksek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Aki, “Ölmüş kişilerden yaptığımız nakillerde dünya standartlarının üzerinde bir başarı elde ettik burada… Normalde yüzde 80-90 greft sağkalımı sağlanırken burada biz yüzde 100 elde ettik. Bunun sebebi de muhtemelen genetik olarak birbirine yakın insanlar arasında nakil yapıldığı için…” diye konuştu.

KKTC halkına çok teşekkür eden Prof. Dr. Aki, bugünlerde burada olmasının sebebinin artık gözlem olduğunu söyledi ve “Hem cerrahi ekibimiz, hem nefroloji ekibimiz son derece başarılı… Hem hasta hazırlığında, hem tedavisinde hem de uzun dönem izlenimde...” dedi.

Prof. Dr. Fazıl Tuncay Aki son olarak, KKTC halkından, organ bağışına olan desteklerine devam etmelerini talep etti.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra açıklamalarının ardından böbrek nakli gerçekleştirilen hastayı ziyaret etti. Altuğra, hastanın sağlık durumunun genel olarak iyi olduğunu belirtti.