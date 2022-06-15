Karpuzun Çok Az Bilinen Faydaları

Kansere karşı, cilt ve kalp sağlığını korur! Hayrete düşürdü. Yaz mevsiminin simgelerinden biri olan karpuz, ülkemizde sabırsızlıkla bekleniyor ve sevilerek tüketiliyor. Buzdolabında özel olarak kendisine yer açılan karpuz, sabah, öğle veya akşam kısaca istediğiniz zaman yiyebilirsiniz.

Bir de karpuzun öyle faydaları var ki, öğrendikten sonra daha çok seveceksiniz. İşte kalp sağlığından cilt sağlığına kadar karpuzun az bilinen etkileyici faydaları. En az tadı kadar harika olan karpuzun faydalarını öğrendikten sonra evinizden eksik etmeyeceksiniz.

Karpuz hem lezzetli hem de faydalı besinlerden biridir. Yaz mevsiminin simgesi olan karpuz, ülkemizde yoğun şekilde tüketiliyor. Yaz menüsü olarak evlerin çoğunda karpuz, ekmek ve peynir üçlüsü tüketilmeye başladı bile. Karpuzun, antioksidan ve içerdiği vitamin sayesinde kanserden bile koruyan etkisi duyanları hayrete düşürüyor.

SU KAYNAĞI KARPUZ

Sıcak ve kurak yaz mevsiminde organların sağlıklı çalışması için etkili yiyeceklerden biri olan karpuz, vücudun su dengesini sağlayabilir. Yüksek su içeriğine sahip yiyecekler tüketmek, vücudunuzun düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu suyu vermenize yardımcı olur.

KİLO VERMEK İÇİN KARPUZ YİYEBİLİRSİNİZ

Yüksek su içeriği nedeniyle, kalori bakımından son derece düşüktür. Bu sayede diyet yapanlar gönül rahatlığı ile tüketebilir. Karpuz gibi düşük kalorili yiyecekler yemek, daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayarak kilo yönetimine yardımcı olabilir.



PERFORMANSINIZI ARTIRIR

Karpuz, egzersiz performansını artırabilecek bir amino asit olan sitrülin açısından zengin bir kaynaktır. Ayrıca, C vitamini, karotenoidler, likopen ve cucurbitacin E dahil olmak üzere antioksidanlara sahiptir. Bu bileşikler, vücudunuzda birikirse hücrelerinize zarar verebilecek kararsız moleküller olan serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur. Zamanla, bu hasar diyabet, kalp hastalığı ve kanser gibi durumlara yol açabilir.

KARPUZ KANSERDEN KORUSUN

Likopen ve cucurbitacin E dahil olmak üzere karpuzda bulunan birkaç bitki bileşiğinin olası antikanser etkileri vardır.

Likopen alımı prostat ve kolorektal kanserler gibi bazı kanser türlerinin riskini düşürür. Likopenin, hücre bölünmesini destekleyen bir hormon olan insülin benzeri büyüme faktörünün (IGF) kan seviyelerini düşürerek çalıştığına inanılmaktadır. Özellikle, hücre bölünmesi kontrol edilemez hale geldiğinde kanser oluşur.

Karpuzdaki çeşitli besinler kalp sağlığını destekleyebilir. Kalp hastalığı dünya çapında önde gelen ölüm nedenidir. Diyet gibi yaşam tarzı faktörlerinin kan basıncınızı ve kolesterol seviyenizi düşürerek kalp krizi ve felç riskinizi azaltabileceğini belirtmekte fayda var.

Çalışmalar, karpuzda bulunan likopenin kolesterolü ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Ayrıca yüksek kolesterol seviyelerinin neden olduğu oksidatif hasarı önlemeye yardımcı olabilir.

Karpuz ayrıca vücudunuzdaki nitrik oksit seviyelerini artırabilecek bir aminoasit olan sitrülin içerir. Nitrik oksit kan damarlarınızın genişlemesine yardımcı olur, bu da kan basıncını düşürür. Karpuzdaki diğer kalp dostu vitaminler ve mineraller arasında magnezyum, potasyum ve A, B6 ve C vitaminleri bulunur.

SAĞLIKLI CİLTLER İÇİN KARPUZ

Karpuzda bulunan A ve C vitaminleri cilt sağlığı için önemlidir. C vitamini yenildiğinde vücudunuz, cildinizi esnek ve saçınızı güçlü tutan bir protein olan kolajen seviyesi dengelenir. A vitamini, cilt hücrelerinin oluşmasına ve onarılmasına yardımcı olduğu için sağlıklı ciltler için de önemlidir.