Kardiyoloji Uzmanı Dr. Alptekin Özkoç, adamızda oldukça yaygın rastlanan kalp hastalıklarına dikkat çekti

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık karşılaşılan hastalıklardan biri olan kalp ve damar hastalıkları hakkında konuşan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Alptekin Özkoç, kan şekerini, kolesterol düzeyini ve kan basıncını kontrol altına almanın, sigara kullanmamanın, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin kalp ve damar hastalıklarını önlemede önemli ölçüde etkili olduğunu söyledi.

1. Adada en sık karşılaştığınız kalp hastalıkları ve sebepleri nelerdir?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık karşılaşılan hastalıkların başında kalp hastalıkları geliyor ve ölüm nedenlerine baktığımızda ise kalp hastalıkları en sık etken olarak karşımıza çıkıyor. Koroner arter hastalığı yani kalbi besleyen damarlardaki darlık veya tıkanıklıklar en sık karşılaştığımız kalp hastalığı. Koroner arter hastalığı sonucu gelişen kalp krizi veya kalp yetmezliği de bir diğer sık karşılaşılan kalp hastalıklarından. Hipertansiyon, diyabet, sigara kullanımı, yüksek kolesterol, sağlıksız beslenme, kısıtlı fiziksel aktivite, yoğun stresli yaşam ve genetik faktörler koroner arter hastalığının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

2. Hastalardaki hangi yaygın belirtiler kardiyolog görüşünü gerektirir?

Göğüs bölgesinde meydana gelen ve çoğunlukla sırt, karın, omuz, kol, boyun veya çeneye yayılım gösterebilen baskı, sıkışma, yanma veya rahatsızlık hissi olması durumunda hastaların derhal en yakın hastane veya sağlık ocağına başvurmaları gerekir. Bu şikayetlerin ara ara olması durumunda ise kardiyoloji polikliniklerine en kısa sürede başvurmaları tavsiye edilir.

3. Kalp hastalıklarından korunmanın günlük hayatta uygulanabilir pratik yöntemleri nelerdir?

Kan şeker düzeyini, kolesterol düzeyini ve kan basıncını kontrol altına almak, sigara kullanmamak, sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak kalp hastalıklarına yakalanmaktan bizi önemli ölçüde koruyabiliyor.

4. Adada uzun yıllardır bulunan yanma reaksiyonunun gerçekleşmediği alternatif tütün ürünleriyle ilgili görüşleriniz nelerdir?

Tütün ürünlerinin sağlığa zararlı olduğu bilimsel bir gerçek. Yanma reaksiyonu gerçekleşen klasik sigaralarda yanma sonucu 7 bine yakın toksik kimyasal madde açığa çıktığı gösteriliyor. Yanma reaksiyonunun gerçekleşmediği alternatif ürünler risksiz olmamakla birlikte sigara ile kıyaslandığında daha az toksik kimyasal içeriyor ve yapılan çalışmalarda sigara içmeye devam etmeye kıyasla daha az zararlı olduğu gösteriliyor.

5. Kliniklerinizde hangi kardiyolojik girişimlerde bulunuyorsunuz?

Kliniklerimizde koroner anjiyografi (kalp damarlarını görüntüleme), koroner anjiyoplasti (tıkalı kalp damarlarını balon ve stent yardımıyla açma), Pacemaker ve ICD tedaviler (kalp pili ve şoklayıcı kalp pili tedavisi), ameliyatsız aort kapak değişimi (TAVI), kalp ritim bozukluğu tanı ve tedavileri (elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon tedavisi), kalp yetmezliği tanı ve tedavilerini uyguluyoruz.

6. Bir kardiyolog olarak COVID-19 pandemisinin etkilerini hala görüyor musunuz? Önerileriniz nelerdir?

Ülkemizde ilk kez görülen COVID-19 vakası üzerinden yaklaşık 2,5 yıl geçmiş olmasına rağmen halen giderek azalsa da pandeminin etkilerini görüyoruz. Pandemi sürecinde toplumsal olarak daha önce benzerine yakın zamanda karşılaşmadığımız bir süreçten geçtik. Aşıların kullanıma başlamasıyla pandemi sürecini atlattık diyebiliriz. Pandemi sürecinde kronik hastalığı olan hastaların tetkik ve kontrollerini aksattıklarını hatta ilaçlarını düzenli almadıklarını gördük. Ancak pandemi sürecinin etkisi giderek azaldı ve hastalarımız rutinlerine geri döndü diyebiliriz.