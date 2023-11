İthal 6 üründe, yerli 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi, 3-9 Kasım tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal 6 üründe, yerli ise 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Daireden yapılan açıklamada, ithal ürünlerde 44 numuneden, 38’inin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 6 ürüne rastlandığı kaydedildi.

SVS Tic.Ltd (2), Halil Kasap Paz. (2) ait sultani üzümde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürünlerin firmaların isteği üzerine menşeine iade edildiği ifade edilen açıklamada, Onbaşı Ltd ve Menteş Kardeşlere ait sultani üzümlerin de menşeine iade edileceği belirtildi.

Yerli ürünlerde ise 23 numuneden, 21’inin numune temiz olduğu, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandığı kaydedilen açıklamada, Şahinler Köyü sakini Duran Kılbıyık’a ait kereviz ve Gayretköy sakini Enver Yılmaz’a ait ıspanağın imhasına karar verildiği bildirildi.



10 Kasım 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:



İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu



Svs Tic Ltd. İthal Elma Gala Temiz

Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

Svs Tic Ltd. İthal Üzüm (Yalova İncisi) Temiz

Hüseyin Kanlı İthal Mısır Slajı Temiz

TÜK İthal Sığır Süt Yemi 19 Temiz

TÜK İthal Mısır Yemlik Temiz

Kıbrıs Türk Hayvan Koop. İthal Buğday Balyası Temiz

Holly Grains Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

Svs Tic Ltd. İthal Sultani Üzüm Limit Üstü

Halil Kasap Paz. İthal Armut Ank Temiz

Halil Kasap Paz. İthal Sultani Üzüm Limit Üstü

Svs Tic Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz

Svs Tic Ltd. İthal Elma Arapkızı Temiz

Svs Tic Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Limit Üstü

Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Arapkızı Temiz

Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Grany Temiz

Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

REE Tic. Cahide Kılıç İthal Sultani Üzüm Temiz

REE Tic. Cahide Kılıç İthal Armut Ank Temiz

REE Tic. Cahide Kılıç İthal Armut Deveci Temiz

Erkan Gök İthal Elma Stk Temiz

Erkan Gök İthal Armut Ank Temiz

Mert Uluşan İthal Havuç Temiz

Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz

Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz

Halil Kasap Paz. İthal Sultani Üzüm Limit Üstü

Svs Tic Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

Svs Tic Ltd. İthal Armut Ank Temiz

Svs Tic Ltd. İthal Kırmızı Kalifornia Biber Temiz

Svs Tic Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

Svs Tic Ltd. İthal Armut S.M Temiz

Svs Tic Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

M.Hacı Ali Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz

Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Limit Üstü

Onbaşı İşl. Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz

Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

Menteş Kardeşler İthal Armut Deveci Temiz

Menteş Kardeşler İthal Sultani Üzüm Limit Üstü

Menteş Kardeşler İthal Elma Golden Temiz

Svs Tic Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

Serkan Derin Mağusa Marul Temiz

Cabbar Çelik Mağusa Marul Temiz

Fatma Kocakaya Mağusa Marul Temiz

Fatma Kocakaya Mağusa Domates Temiz

Fatma Luman Yeşilırmak Taze Fasulye Temiz

Güneş Kabaran Yeşilırmak Taze Fasulye Temiz

Erdal Darbaz Güneşköy Marul Temiz

Mustafa Doğanpınar Aydınköy Maydanoz Temiz

Berene Tarım Güzelyurt Hıyar Temiz

Ali Çam Tatlısu Domates Temiz

Adem Çil Tatlısu Yeşil Acı Biber Temiz

Adem Çil Tatlısu Yeşil Çarli Biber Temiz

Adem Çil Tatlısu Sarı Çarli Biber Temiz

Adem Çil Tatlısu Dolmalık Biber Temiz

Taşkın Şarkıcı Çayönü Domates (Sera) Temiz

Cahit Hacı Gayretköy Fasulye Temiz

Cahit Hacı Gayretköy Yeşil Biber Temiz

Nihat Aydın Geçitköy Dolmalık Biber Temiz

Mustafa Muti Alsancak Roka Temiz

Hasan Benli Alsancak Maydanoz Temiz

Duran Kılbıyık Şahinler Ispanak Temiz

Duran Kılbıyık Şahinler Kereviz Limit Üstü

Enver Yılmaz Gayretköy Ispanak Limit Üstü