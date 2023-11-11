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İthal 6 üründe, yerli 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

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Tarım Dairesi, 3-9 Kasım tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal 6 üründe, yerli ise 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

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İthal 6 üründe, yerli 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
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Daireden yapılan açıklamada, ithal ürünlerde 44 numuneden, 38’inin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 6 ürüne rastlandığı kaydedildi.
SVS Tic.Ltd (2), Halil Kasap Paz. (2) ait sultani üzümde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürünlerin firmaların isteği üzerine menşeine iade edildiği ifade edilen açıklamada, Onbaşı Ltd ve Menteş Kardeşlere ait sultani üzümlerin de menşeine iade edileceği belirtildi.
Yerli ürünlerde ise 23 numuneden, 21’inin numune temiz olduğu, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandığı kaydedilen açıklamada, Şahinler Köyü sakini Duran Kılbıyık’a ait kereviz ve Gayretköy sakini Enver Yılmaz’a ait ıspanağın imhasına karar verildiği bildirildi.

           10 Kasım 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:            

İsim    Yerli/ithal    Ürün    Analiz Sonucu

Svs Tic Ltd.    İthal    Elma Gala    Temiz
Svs Tic Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz
Svs Tic Ltd.    İthal    Üzüm (Yalova İncisi)    Temiz
Hüseyin Kanlı    İthal    Mısır Slajı    Temiz
TÜK    İthal    Sığır Süt Yemi 19    Temiz
TÜK    İthal    Mısır Yemlik    Temiz
Kıbrıs Türk Hayvan Koop.    İthal    Buğday Balyası    Temiz
Holly Grains Ltd.    İthal    Ayçiçek Küsbesi    Temiz
Svs Tic Ltd.    İthal    Sultani Üzüm    Limit Üstü
Halil Kasap Paz.    İthal    Armut Ank    Temiz
Halil Kasap Paz.    İthal    Sultani Üzüm    Limit Üstü
Svs Tic Ltd.    İthal    Elma Stk.    Temiz
Svs Tic Ltd.    İthal    Elma Golden    Temiz
Svs Tic Ltd.    İthal    Elma Arapkızı    Temiz
Svs Tic Ltd.    İthal    Siyah Üzüm    Temiz
Svs Tic Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Sultani Üzüm    Limit Üstü
Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Elma Arapkızı    Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Elma Grany    Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Armut Deveci    Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç    İthal    Sultani Üzüm    Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç    İthal    Armut Ank    Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç    İthal    Armut Deveci    Temiz
Erkan Gök    İthal    Elma Stk    Temiz
Erkan Gök    İthal    Armut Ank    Temiz
Mert Uluşan    İthal    Havuç    Temiz
Halil Kasap Paz.    İthal    Elma Golden    Temiz
Halil Kasap Paz.    İthal    Armut Deveci    Temiz
Halil Kasap Paz.    İthal    Sultani Üzüm    Limit Üstü
Svs Tic Ltd.    İthal    Elma Stk.    Temiz
Svs Tic Ltd.    İthal    Armut Ank    Temiz
Svs Tic Ltd.    İthal    Kırmızı Kalifornia Biber    Temiz
Svs Tic Ltd.    İthal    Sultani Üzüm    Temiz
Svs Tic Ltd.    İthal    Armut S.M    Temiz
Svs Tic Ltd.    İthal    Armut Deveci    Temiz
M.Hacı Ali Ltd.    İthal    Soya Fasulyesi Küsbesi    Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Sultani Üzüm    Limit Üstü
Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Red Globe Üzüm    Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Elma Golden    Temiz
Menteş Kardeşler    İthal    Armut Deveci    Temiz
Menteş Kardeşler    İthal    Sultani Üzüm    Limit Üstü
Menteş Kardeşler    İthal    Elma Golden    Temiz
Svs Tic Ltd.    İthal    Sultani Üzüm    Temiz
Serkan Derin    Mağusa    Marul    Temiz
Cabbar Çelik    Mağusa    Marul    Temiz
Fatma Kocakaya    Mağusa    Marul    Temiz
Fatma Kocakaya    Mağusa    Domates    Temiz
Fatma Luman    Yeşilırmak    Taze Fasulye    Temiz
Güneş Kabaran    Yeşilırmak    Taze Fasulye    Temiz
Erdal Darbaz    Güneşköy    Marul     Temiz
Mustafa Doğanpınar    Aydınköy    Maydanoz    Temiz
Berene Tarım    Güzelyurt    Hıyar    Temiz
Ali Çam    Tatlısu    Domates    Temiz
Adem Çil    Tatlısu    Yeşil Acı Biber    Temiz
Adem Çil    Tatlısu    Yeşil Çarli Biber    Temiz
Adem Çil    Tatlısu    Sarı Çarli Biber    Temiz
Adem Çil    Tatlısu    Dolmalık Biber    Temiz
Taşkın Şarkıcı    Çayönü    Domates (Sera)    Temiz
Cahit Hacı    Gayretköy    Fasulye     Temiz
Cahit Hacı    Gayretköy    Yeşil Biber    Temiz
Nihat Aydın    Geçitköy    Dolmalık Biber    Temiz
Mustafa Muti    Alsancak    Roka    Temiz
Hasan Benli    Alsancak    Maydanoz    Temiz
Duran Kılbıyık    Şahinler    Ispanak    Temiz
Duran Kılbıyık    Şahinler    Kereviz    Limit Üstü
Enver Yılmaz    Gayretköy    Ispanak    Limit Üstü

 
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