İthal 6 üründe, yerli 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Daireden yapılan açıklamada, ithal ürünlerde 44 numuneden, 38’inin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 6 ürüne rastlandığı kaydedildi.
SVS Tic.Ltd (2), Halil Kasap Paz. (2) ait sultani üzümde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürünlerin firmaların isteği üzerine menşeine iade edildiği ifade edilen açıklamada, Onbaşı Ltd ve Menteş Kardeşlere ait sultani üzümlerin de menşeine iade edileceği belirtildi.
Yerli ürünlerde ise 23 numuneden, 21’inin numune temiz olduğu, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandığı kaydedilen açıklamada, Şahinler Köyü sakini Duran Kılbıyık’a ait kereviz ve Gayretköy sakini Enver Yılmaz’a ait ıspanağın imhasına karar verildiği bildirildi.
10 Kasım 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
Svs Tic Ltd. İthal Elma Gala Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Üzüm (Yalova İncisi) Temiz
Hüseyin Kanlı İthal Mısır Slajı Temiz
TÜK İthal Sığır Süt Yemi 19 Temiz
TÜK İthal Mısır Yemlik Temiz
Kıbrıs Türk Hayvan Koop. İthal Buğday Balyası Temiz
Holly Grains Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Sultani Üzüm Limit Üstü
Halil Kasap Paz. İthal Armut Ank Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Sultani Üzüm Limit Üstü
Svs Tic Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Arapkızı Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Limit Üstü
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Arapkızı Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Grany Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Sultani Üzüm Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Armut Ank Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Armut Deveci Temiz
Erkan Gök İthal Elma Stk Temiz
Erkan Gök İthal Armut Ank Temiz
Mert Uluşan İthal Havuç Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Sultani Üzüm Limit Üstü
Svs Tic Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Armut Ank Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Kırmızı Kalifornia Biber Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Armut S.M Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
M.Hacı Ali Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Limit Üstü
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Menteş Kardeşler İthal Armut Deveci Temiz
Menteş Kardeşler İthal Sultani Üzüm Limit Üstü
Menteş Kardeşler İthal Elma Golden Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
Serkan Derin Mağusa Marul Temiz
Cabbar Çelik Mağusa Marul Temiz
Fatma Kocakaya Mağusa Marul Temiz
Fatma Kocakaya Mağusa Domates Temiz
Fatma Luman Yeşilırmak Taze Fasulye Temiz
Güneş Kabaran Yeşilırmak Taze Fasulye Temiz
Erdal Darbaz Güneşköy Marul Temiz
Mustafa Doğanpınar Aydınköy Maydanoz Temiz
Berene Tarım Güzelyurt Hıyar Temiz
Ali Çam Tatlısu Domates Temiz
Adem Çil Tatlısu Yeşil Acı Biber Temiz
Adem Çil Tatlısu Yeşil Çarli Biber Temiz
Adem Çil Tatlısu Sarı Çarli Biber Temiz
Adem Çil Tatlısu Dolmalık Biber Temiz
Taşkın Şarkıcı Çayönü Domates (Sera) Temiz
Cahit Hacı Gayretköy Fasulye Temiz
Cahit Hacı Gayretköy Yeşil Biber Temiz
Nihat Aydın Geçitköy Dolmalık Biber Temiz
Mustafa Muti Alsancak Roka Temiz
Hasan Benli Alsancak Maydanoz Temiz
Duran Kılbıyık Şahinler Ispanak Temiz
Duran Kılbıyık Şahinler Kereviz Limit Üstü
Enver Yılmaz Gayretköy Ispanak Limit Üstü
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