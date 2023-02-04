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İlaç eksikliği ile ilgili kriz masası

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra'nın başkanlığında Sağlık Bakanlığı'nda ilaç eksikliği ile ilgili kriz masası kuruldu.

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İlaç eksikliği ile ilgili kriz masası
Toplantıda hekimler ve eczacılar tarafından risk faktörüne göre yaşamsal ilaçların sınıflandırılması ve listelerinin güncellemesinin yapılması, stoklardaki eksik ilaçların tamamlanabilmesi adına ülkeye ilaç ihracatının yapılabilceği ülkeler ele alındı.
Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda ayrıca, yerli ilaçların ruhsatlandırılması ve/veya üretimi yapılabilmesi için yasa-tüzük çalışmalarını yürütecek komitenin kurulmasına karar verildi.
 
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