banner913
banner885
AB .2035’ten itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayan düzenleme erteledi
AB .2035’ten itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayan düzenleme erteledi
8 0
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
12 0
 
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
14 0
ARUCAD öğrencilerinin 2023 Güz Dönemi Sergisi açıldı
ARUCAD öğrencilerinin 2023 Güz Dönemi Sergisi açıldı
17 0
Bakan Çavuşoğlu'ndan G20'de BM için kapsamlı reform ihtiyacı vurgusu
Bakan Çavuşoğlu'ndan G20'de BM için kapsamlı reform ihtiyacı vurgusu
14 0
Raketler Mustafa Sabancı anısına sallanıyor
Raketler Mustafa Sabancı anısına sallanıyor
26 0
KKTC'deki hastanelerden, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti...
KKTC'deki hastanelerden, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti...
21 0
banner915

İki haftada 140 pozitif vaka

banner476

banner825
İki haftada 140 pozitif vaka
banner721
Sağlık Bakanlığı, son iki haftada yapılan 2 bin 695 test neticesinde 140 adet Covid-19 vakasının tespit edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, 15 – 28 Şubat tarihleri arasındaki Covid-19 verilerini paylaştı. Açıklamaya göre, iki haftada 2 bin 695 test yapıldı, 140 pozitif vakaya rastlandı. Bahse konu dönemde, Covid-19 nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.