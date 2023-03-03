İki haftada 140 pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı, son iki haftada yapılan 2 bin 695 test neticesinde 140 adet Covid-19 vakasının tespit edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, 15 – 28 Şubat tarihleri arasındaki Covid-19 verilerini paylaştı. Açıklamaya göre, iki haftada 2 bin 695 test yapıldı, 140 pozitif vakaya rastlandı. Bahse konu dönemde, Covid-19 nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
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