Hipertansiyona dikkat

Ülkede Hipertansiyon ve Diyabet Taraması kapsamındaki çalışmaya katılan 4192 kişiden yüzde 30’una hipertansiyon teşhisi konuldu

Sağlık Bakanlığı, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla ‘hipertansiyon’ hakkında bilgilendirici bir açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü’nün hipertansiyona ve hipertansiyondan kaynaklanan hastalıklara dikkat çekmek, halkın korunmasını sağlamak, tanı ve tedavileri hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla kutlandığı belirtildi.

Hipertansiyon yani yüksek tansiyonun kan dolaşımı için damarlarda lazım olan kan basıncının normalden fazla olma hali olduğu belirtilen açıklamada, Yüksek Tansiyonun en yaygın semptomlarının; baş dönmesi, baş ağrısı, kalp ağrısı, kulak çınlaması, nefes darlığı, çift veya bulanık görme, burun kanamaları, düzensiz kalp atışı olduğu ifade edildi.

Hipertansiyona sebep olan etkenlerin; irsiyet, cinsiyet diyabet, obezite, sigara ve alkol kullanımı, stres, yetersiz fiziksel aktivite, aşırı tuz kullanımı, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve yaşlılık olduğu ifade edilirken, kimi zaman bir hastalıktan ötürü de görülebilen tansiyon yüksekliği oluşabileceği bilgisi paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hipertansiyonun sadece yetişkinler veya hastalarda değil çocuklarda da görülebileceği, çocuklar için üç yaşına gelindiğinden itibaren tüm muayenelerinde tansiyonunu ölçtürülmesinin önemine de değinildi.

Yüksek tansiyonda sürekli ve düzenli kontroller sağlık için çok büyük önem arz etmektedir. Eğer yüksek tansiyon kontrol altına alınmadığı durumlarda inme, kalp krizi, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği, bilinç bozukluğu, körlük ve damarlarda anevrizma gibi hastalıkların oluşmasına neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü hipertansiyonun, dünya çapında erken ölümlerin önemli bir nedeni olduğunu açıklamaktadır.

Yüksek tansiyon gelişimini engellenmesi içim; tütün ve alkol kullanılmaması, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz yapılması, tuz tüketiminin azaltılması, fazla kiloların verilmesi kimi zaman yüksek tansiyonun kontrol altına alınması için yeterli olabilir. Eğer yeterli olmazsa hekim kontrolünde ilaç başlanabilir.

Hipertansiyonun önlenmesi için, tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmaması, sağlıklı beslenme ve obezite ile mücadele edilmesi, hareket edilmesi, tuz kullanımını azaltılması, düzenli muayene ve tetkiklerle hastalığın takibine önem verilmesi, İlaçların aksatılmadan kullanılması ve kan basıncının düzenli izlenmesinin önemi vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında 30-79 yaşları arasındaki kişilerin yaklaşık 1,28 milyar yetişkin hipertansiyona sahip olduğunu tahmin etmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; bakanlık tarafından başlatılan ve hala hazırda devam etmekte olan Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Diyabet Taraması kapsamındaki çalışmaya 4192 kişi katılmıştır. Yapılan tarama kapsamında kişilerin %30’unda (1256 kişi) hipertansiyon teşhisi aldığı tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

“Sözü edilen taramaya katılan kadınların 715’inde hipertansiyon tespit edilirken bu rakam erkeklerde 541 kişi olarak tespit edilmiştir” bilgisi paylaşıldı.

