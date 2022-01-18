Hastalar tepkili

Ülkede birçok ilaç bulunamıyor. Kanser hastaları yanında, tedavi alması gereken hastalar da mağduriyet yaşıyor

Sağlık ‘bütçe’ sıkıntısı çekiyor, yüzlerce vatandaş ‘ilaca ulaşım’ noktasında ciddi sorunla karşı karşıya kalıyor. Birçok ilaç ya devlette ya bulunmuyor, ya da stokları bitmek üzere…Dün sabah, eksik ilaçlarını almak için devlet hastanesine giden birçok onkoloji hastası büyük şok yaşadı.İğneden, hapa bir çok ilaç yine yok. Kanser hastalarının bağışıklık sistemini güçlü tutması için kullanılan ilaçlar yanında, tedavi alması gereken hastalar da mağduriyet yaşıyor.Kanser hastaları ve yakını vatandaşlar, "Bir hafta sonra seçime gidiyoruz, biz ilaca ulaşamıyoruz. Bir devlet, devleti yöneten bir hükümet nasıl olur da hastalarını düşünmez" diyerek isyan etti.Söz konusu ilaçlar eczanelerde satılmadığı gibi, herhangi bir vatandaşı parası olsa dahi bu ilaçlara ulaşması mümkün değil.Öte yandan hastaların ilaç reçetesinde yazan ilaçları devlet bünyesindeki eczanelerden bulamadığına işaret eden CTP Milletvekili Adayı, eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, bir hastanın reçetesini paylaştı, tansiyon, şeker, kolesterol gibi 8 kalem ilaçtan hiçbirini bulamamasına tepki gösterdi.Bu durumu eleştiren Besim, “Bu pahalılıkta bu hastalar bu ilaçları nasıl alacak?” diye sordu…“Hastanın reçetesindeki tam 8 kalem ilaç ( tansiyon, şeker, kolesterol ve diğerleri) hastanede yok.Bu pahalılıkta bu hastalar bu ilaçları nasıl alacak?Hala yönettiğinizi mi iddia ediyorsunuz?!!!Devlet ilaç ticareti yapmaktan vazgeçmeli. Hastalar ilaçlarını kurulacak sistemle mahallelerindeki eczanelerden parasız alabilmelidir.”