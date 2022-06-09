Güneş Kremi Sürmenin Faydaları Nelerdir?

Güneş kremleri ise ultraviyole radyasyonun bir kısmını emerek ya da yansıtarak güneş yanığını önler ve cilt kanserinin önüne geçerler. Güneş kremi faydaları son yıllarda giderek daha da fazla anlaşılmış, kullanımı daha fazla yaygınlaşmaya başlamıştır.





Güneş Kremi Sürmenin Faydaları

Güneş ışınları, sağlık açısından sağladığı birçok yararın yanı sıra, zararlı ultraviyole ışınlar ile cilt kanseri dahil olmak üzere birçok sağlık problemine neden olabilmektedir. Güneş kremleri ise ultraviyole radyasyonun bir kısmını emerek ya da yansıtarak güneş yanığını önler ve cilt kanserinin önüne geçerler. Güneş kremi faydaları son yıllarda giderek daha da fazla anlaşılmış, kullanımı daha fazla yaygınlaşmaya başlamıştır. Güneş ışınlarının sağlık açısından sağladığı olumlu etkilerden yararlanabilmek için günün belli saatlerinde oldukça kısıtlı bir süre için güneş kremi sürmeden güneşlenmek gerekir; ancak geri kalan bütün zamanda güneş ışınlarının zararlı etkileri yoğunluktadır ve bu neden güneş kremi kullanmak doğru bir yol olur.







Güneş Kreminin Faydaları Nelerdir?

UV-A ve UV-B Işınlarına Karşı Korur

Özelliklerinde yaz aylarında güneşlenme sırasında temkinli olmak gerekir. Güneş ışınlarının dik geldiği bu aylarda UV-A ve UV-B ışınlarına uzun süre maruz kalmak çeşitli sağlık sorunlarına yol açar. Güneş kremleri bu ışınları yansıtarak olası sağlık sorunlarının önüne geçer.

Foto Yaşlanmayı Durdurur

İnsan derisi üç katmandan oluşur; bu katmanlar, sırasıyla epidermis, dermis ve deri altı doku (hipodermis) olarak ifade edilebilir. Cildin esnek ve pürüzsüz olmasından dermis sorumludur. Dermis, kolajen, elastin ve proteinleri içerir. UV-A ve UV-B ışınları yapısal proteinlere zarar verebilir, bu durum foto yaşlanma denilen sorunu ortaya çıkarabilir. Kaliteli güneş kremleri bu olumsuz etkilerin önüne geçmek için formüle edilir.



Yanıkları Önler

Uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmak ciltte yanıkların meydana gelmesine ve sosyal yaşamın sekteye uğramasına da neden olabilir. Koruyucu güneş kremi kullanmak ise cilt yanıklarının önüne geçer.



Güneş Lekelerine İyi Gelir

Güneş lekeleri, hem estetik açıdan kişilere rahatsızlık verebilir hem de sağlık açısından tehdit meydana getirebilir. Güneş lekelerinden kurtulmak ise uzun süreli bir tedavi sürecini ve hatta estetik operasyonları gerekli kılabilir. Güneş kremleri kullanımı, güneş lekelerinin meydana gelmesini büyük ölçüde engeller. Bol güneşli havalarda koruyucu krem kullanımı ihmal edilmemelidir.

Güneş Kremi Nasıl Kullanılır?

Güneş kremi güneşe çıkmadan 20 dakika önce güneşin temas edebileceği alanlara sürülerek cilde yedirilir. Kremi, kalın bir tabaka halinde sürmekte fayda vardır; bu şekilde güneşin zararlı etkilerinden tam koruma sağlanabilir. Güneş kremini güneşe maruz kalmadan 20 dakika önce sürmek de oldukça önemlidir; çünkü güneş kreminin aktif hale gelmesi için bu süre gereklidir. Gün boyu güneşe maruz kalınacaksa, güneş kreminin gün içerisinde belirli aralıklarla yeniden sürülmesinde fayda vardır. Güneşlenme süresi geçtikten sonra ise cilt, güneş sonrası krem ile nemlendirebilir.

Bu şekilde, güneş ışınlarının neden olabileceği zararlı etkilerden daha iyi koruma sağlanabilir. Açık alanda geçirilecek süre göz önünde bulundurulduğunda, güneş kreminin SPF oranını da dikkate almak gerekir. SPF oranı, güneş koruma faktörü olarak bilinir. 15, 20, 30 ve 50 gibi çeşitli dozlarda karşımıza çıkabilecek SPF oranı, güneş kreminin niteliğini de belirler. Güneş altında geçirilecek süre eğer uzunsa, 50 faktörlü güneş kremi kullanmak gerekir. Bu ürün güneşin zararlı ışınlarını yüzde 98'e kadar filtreleyebilir. Kısa süre için güneşe maruz kalınacaksa ya da güneş ışınlarının yatay biçimde dünyaya geldiği saatlerde dışarı çıkılacaksa, kullandığınız güneş kreminin faktörü daha düşük olabilir.

Güneş Kremi Ne Zaman Kullanılmalıdır?

Güneş kremi, güneşe doğrudan maruz kalınacak her durumda mutlaka kullanılmalıdır. Güneş ışınlarına maruz kalmadan yaklaşık 20 dakika önce, güneşe temas edecek bütün cilt bölgelerine sürülecek güneş kremi, güneşin zararlı etkilerinden uzun süreli tam koruma sağlamak için yeterli olacaktır. Bunun yanında, güneş kreminin günün belirli zamanlarında tazelenmesinde fayda vardır. Mustela güneş kremleri, suya ve tere karşı dayanıklıdır ve bu nedenle uzun süreli koruma sağlayabilir. Bu etkenlerden bağımsız olarak güneş kreminin 3 saatte bir yenilenmesinde fayda vardır.

Güneş Kremi Zararlı Mıdır?

Güneş kreminin sağladığı faydalar günümüzde birçok sağlık problemini geride bırakmamıza imkan sağlamıştır. Bunlar arasında yer alan cilt kanseri riski, foto yaşlanma, cilt lekeleri ve yanıkları gibi güneş ışınlarının istenmeyen etkileri yer alır. Güneş ışınlarının yararlarından faydalanmak için günün belirli zaman dilimlerinde güneş kremi kullanmadan güneşlenmek mümkündür. Bu süre ve zaman dilimi hakkında bilim insanları henüz bir konsensüse varmış değildir. Bu belirsiz zaman dilimi dışında, güneş ışınlarına maruz kalmak zorunda kalınan zamanlarda güneş kremi kullanmak sağlık açısından elzemdir ve herhangi bir zararlı etkisinden söz etmek güçtür. Mustela, geliştirdiği özel formül ile cildinizin ihtiyaç duyduğu nemi sağlar ve güneşin zararlı etkilerine karşı güvenli koruma sağlar.

Çocuklar İçin En Uygun Güneş Kremi Nasıl Seçilir?

Çocuklar söz konusu olduğunda, her alanda olduğu gibi güneş kremi seçiminde de hassasiyet göstermek gerekir. Bu alanda tercih edilecek en uygun ürün SPF 50+ yüksek koruma faktörlü güneş kremleri olacaktır. Çocukların cildi oldukça hassastır ve güneşin zararlı etkilerine karşı çok daha dayanıksızdır. Bu nedenle SPF oranı 50 ve üstü kremler tercih edilmesi, çocuğun cildinin yatışması için önemlidir. SPF ibaresi, "Güneş Koruma Faktörü" olarak bilinir. Bu değer ne kadar yüksek olursa, güneş ışınlarının altında güven içerisinde geçirilebilecek süre de o ölçüde uzar.

Çocukların çok sıcak yaz günlerinde koruyucu kremlere rağmen uzun süre açık alanda kalması tavsiye edilmez. Günün erken saatlerinde ve günbatımına doğru açık alanlarda oyun oynamaları daha uygundur. Ama onların hassas ciltlerini her zaman korumak gerekir. SPF 30 güneşin zararlı ışınlarının yaklaşık yüzde 97'sini, SPF 50 ise yaklaşık yüzde 98'ini filtre eder. Bu anlamda SPF 50 güneş kremi faydaları çocuklar için diğerlerine nazaran daha fazladır. Bu doğrultuda, sıcak yaz aylarında çocuğunuz için SPF 50+ çok yüksek koruma faktörlü bebek güneş kremini gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz gibi kendiniz için de SPF 50+ yüksek koruma faktörlü yüz için güneş kremi seçeneğini değerlendirebilirsiniz.











