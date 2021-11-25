Güne Daha İyi Başlayabilmeniz İçin Hemen Bırakmanız Gereken 8 Kötü Sabah Alışkanlığı

Hayatta bazı iyi alışkanlıklar edinmenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle sabah alışkanlığı edinmek güne daha pozitif başlamanıza neden olabilir. Çünkü güne nasıl başladığınız, günün geri kalanının nasıl geçeceğini belirliyor. Sabah uyandığınızda yanlış adımlar atarsanız gün içindeki verimliliğinizi ve motivasyonunuzu düşürebilirsiniz. Örneğin; sabah uyandığınızda hemen biriyle tartıştığınızı düşünün. Muhtemelen o günün geri kalanı sizin için berbat geçecektir. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi sabah rutinlerinizde olumsuz alışkanlıklarınız varsa günün geri kalanı önemli ölçüde etkilenebilir. Belki de verimsiz geçen günlerinizin tek sorumlusu sabah alışkanlıklarınızdır. İşte güne daha iyi başlamanız için hemen yapmayı bırakmanız gereken 8 kötü sabah alışkanlığı …

1. Şeker tüketmek

Gözünüzü açar açmaz çok fazla şeker içeren gıdalar tüketiyorsanız size kötü bir haberimiz var. Sabahları fazla miktarda şeker tüketmek kan şekerinde ani bir artışa neden olarak enerjinin düşmesine neden oluyor. Sadece bu da değil, aynı zamanda midenize hiçbir besin girmeden şeker tüketmek daha fazla açlık hissetmenize neden oluyor. Bu durum ise ihtiyaç duyduğunuz kaloriden daha fazlasını tüketmenizle sonuçlanıyor.

2. Egzersiz yapmamak

Egzersizin ne kadar önemli olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Ancak uzmanlar, egzersiz yapmak için en iyi zamanın sabah saatleri olduğunu söylüyor. Dr. Lara Carlson, sabah egzersizi yapan insanların kan basıncının gün içinde daha dengeli olduğunu söylüyor. Aynı zamanda sabah egzersizleri gece daha iyi uyumanıza yardımcı oluyor. Sabahları güne daha iyi başlamak ve egzersizden en iyi sonucu almak için sabah saatlerini değerlendirmeye başlayın.

3. Alarmı ertelemek

Gece yastığa başınızı koyduğunuz anda kalp atışlarınız yavaşlamaya ve vücut sıcaklığınız düşmeye başlar. Vücudunuzun verdiği bu tepkiler uykuya hazırlıktır. Derin uyku evresine geçtikten sonra uykunun REM evresi başlar. Sabah alarm çaldığında REM evresinin sonuna doğru yaklaşmışsınızdır. Alarm çaldığında hemen uyanırsanız REM döngüsü bitmiş olur. Ancak erteleme tuşuna basarsanız kendinizi tekrar REM döngüsüne atarsınız. Bu durum tekrar kalktığınızda huzursuz ve yorgun hissetmenize neden olur.

4. Telefona bakmak

Sabah alışkanlığı dediğimiz zaman hepimizin aklına ilk telefon geliyor değil mi? Günün ilk dakikalarında zihin ve beden çevrenizdeki dünyaya adapte olma eğilimindedir. Daha yataktan çıkmadan telefonunuzu kontrol ederek zihninizi aşırı derecede uyarır. Haberlerde gördüğünüz kötü olaylar, zihninizin her yerine dağılmaya başlar. Bu durum gün içinde daha kaygılı ve endişeli hissetmekle sonuçlanır. Sabah gözlerinizi açtığınızda telefondan bir süre uzak kalmayı deneyebilirsiniz.

5. Sıcak duş almak

Dr. Stacy Salob, sabahları ilk iş sıcak bir duş almanın cilt sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirtiyor. Ona göre sabah alınan sıcak duş, cildin kaşınmasına ve iltihaplanmasına yol açabilir. Sıcak su yerine daha ılık bir suyla duş alarak cilt sağlığınızı koruyabilir ve güne daha iyi bir başlangıç yapabilirsiniz.

6. Su içmemek

Uyurken vücudunuz çok fazla susuz kalır. Sabahları su içmek sadece bedeninizi uyandırmakla kalmaz aynı zamanda metabolizmanızı hızlandırır. Karaciğerinizi temizler ve bağırsaklarınızı çalıştırır. Su, cilt ve beden için vazgeçilmez bir kaynaktır. Sabahları her şeyden önce güne bir bardak su içerek başlamak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.

7. Olumsuz düşüncelerde boğulmak

Sabah kalktığınızda zihninizi olumsuzluklarla doldurursanız muhtemelen günün geri kalanı da kötü geçecektir. Bu kötü alışkanlığınızı bırakarak olumlu şeyler düşünmeye çalışın. Çünkü olumlama, söz konusu pozitif imgeyi zihninize yerleştirerek daha mutlu bir gün geçirmenize yardımcı olur.

8. Yatağı toplamamak

Yatağınızı toplamak toplam 2 dakikanızı alır. Odanızın daha düzenli görünmesini sağlar ve günün üretkenlik döngüsünü başlatır. Yatak toplamak çok basit bir eylem gibi görünse de verimliliğinizi artırma konusunda önemli bir etkisi vardır. Kaybedecek neyiniz var? Belki sadece iki dakika. Denemeye değer.