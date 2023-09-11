Gıda denetim sonuçları

Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde 47 numunenin, 46’sı temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı. Svs Tic. Ltd.’e ait armut, S.M firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerde ise 15 numunenin, 12’si temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen iki, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı.
Akçay köyü sakini Durmuş Aydın’a ait böğrülcede tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.
Hamitköy sakini Şeniz Dalkıran’a ait beyaz ve kırmızı üzümde (2.alım) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
|İsim
|Yerli/İthal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|Tük
|İthal
|Sığır Süt Yemi 19
|Temiz
|Özçağ Freeport Ltd.
|İthal
|Soya Fasulyesi Küsbesi
|Temiz
|Kıbrıs Türk Hayvan Koop.
|İthal
|Buğday Balyası
|Temiz
|Nej Grain Ltd.
|İthal
|Soya Fasulyesi Küsbesi
|Temiz
|Tük
|İthal
|Arpa Yemlik
|Temiz
|Hüseyin Kanlı
|İthal
|Buğday Samanı
|Temiz
|Turgay Aydın
|İthal
|Mısır Slajı
|Temiz
|Reşadiye Zort
|İthal
|Mısır Slajı
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Üzüm
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Taze Fasulye
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Granny S.
|Temiz
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Havuç
|Temiz
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Kabak
|Temiz
|Tarsan Ltd.
|İthal
|Mısır Slajı
|Temiz
|İşleyen Kardeşler
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|İşleyen Kardeşler
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|Mehmet Dayı
|İthal
|Mısır Slajı
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Granny
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Üzüm
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Limit Üstü
|Bekir Cura
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Köşe Tic Ltd.
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Köşe Tic Ltd.
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|Köşe Tic Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Hürsen Tarım
|İthal
|Domates
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|İsmail Hakkı Çakmak
|Geçitköy
|Börülce
|Temiz
|İsmail Hakkı Çakmak
|Geçitköy
|Kapya Biber
|Temiz
|Halil Camuş
|Lefke
|Patlıcan
|Temiz
|Halil Camuş
|Cengizköy
|Dolmalık Biber
|Temiz
|Halil Camuş
|Cengizköy
|Kapya Biber
|Temiz
|Durmuş Aydın
|Akçay
|Böğrülce
|Limit Üstü
|Ertan Kara
|Akçay
|Hıyar
|Temiz
|Uğur Akan
|Kalkanlı
|Nar
|Temiz
|Durmuş Aydın
|Akçay
|Şafuri Kabak
|Temiz
|İsmail Karabaşak
|Vadili
|Molehiya
|Temiz
|Hüseyin Ağa
|Vadili
|Kabak
|Temiz
|Şeniz Dalkıran
|Hamitköy
|Beyaz Üzüm
|Limit Üstü
|Şeniz Dalkıran
|Hamitköy
|Kırmızı Üzüm
|Limit Üstü
|Bayram Avcı
|Geçitköy
|Patlıcan
|Temiz
|Celil Güler
|Geçitköy
|Domates
|Temiz