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Gıda denetim sonuçları

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Bir ithal, iki yerli üründe limit üstü, bir yerli üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi

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Gıda denetim sonuçları
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Tarım Dairesi, 1-7 Eylül tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Bir ithal, iki yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü, bir yerli üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde 47 numunenin, 46’sı temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı. Svs Tic. Ltd.’e ait armut, S.M firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerde ise 15 numunenin, 12’si temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen iki, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı.
Akçay köyü sakini Durmuş Aydın’a ait böğrülcede tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.
Hamitköy sakini Şeniz Dalkıran’a ait beyaz ve kırmızı üzümde (2.alım) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
İsim Yerli/İthal Ürün Analiz Sonucu
Tük İthal Sığır Süt Yemi 19 Temiz
Özçağ Freeport Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz
Kıbrıs Türk Hayvan Koop. İthal Buğday Balyası Temiz
Nej Grain Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz
Tük İthal Arpa Yemlik Temiz
Hüseyin Kanlı İthal Buğday Samanı Temiz
Turgay Aydın İthal Mısır Slajı Temiz
Reşadiye Zort İthal Mısır Slajı Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Şeftali Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Nektarin Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Üzüm Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Granny S. Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Havuç Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Kabak Temiz
Tarsan Ltd. İthal Mısır Slajı Temiz
İşleyen Kardeşler İthal Şeftali Temiz
İşleyen Kardeşler İthal Nektarin Temiz
Mehmet Dayı İthal Mısır Slajı Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma Stk Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Sultani Üzüm Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Gala Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Granny Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Üzüm Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Armut S.M Limit Üstü
Bekir Cura İthal Sultani Üzüm Temiz
Bekir Cura İthal Elma Golden Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Sultani Üzüm Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz
Köşe Tic Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
Köşe Tic Ltd. İthal Elma Gala Temiz
Köşe Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Hürsen Tarım İthal Domates Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
İsmail Hakkı Çakmak Geçitköy Börülce Temiz
İsmail Hakkı Çakmak Geçitköy Kapya Biber Temiz
Halil Camuş Lefke Patlıcan Temiz
Halil Camuş Cengizköy Dolmalık Biber Temiz
Halil Camuş Cengizköy Kapya Biber Temiz
Durmuş Aydın Akçay Böğrülce Limit Üstü
Ertan Kara Akçay Hıyar Temiz
Uğur Akan Kalkanlı Nar Temiz
Durmuş Aydın Akçay Şafuri Kabak Temiz
İsmail Karabaşak Vadili Molehiya Temiz
Hüseyin Ağa Vadili Kabak Temiz
Şeniz Dalkıran Hamitköy Beyaz Üzüm Limit Üstü
Şeniz Dalkıran Hamitköy Kırmızı Üzüm Limit Üstü
Bayram Avcı Geçitköy Patlıcan Temiz
Celil Güler Geçitköy Domates Temiz
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