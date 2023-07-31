Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nin kapasitesi artırıldı

Gazimağusa'da tadilatı tamamlanan Koroner Yoğun Bakım Servisi’ne depremde hayatını kaybeden Bedriye Hemşire’nin ismi verildi

Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinin kapasitesi artırıldı.

Bu serviste hemşire olarak görev yaparken, 6 Şubat’taki depremde İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Bedriye Yeniçeri’nin ismi Koroner Yoğun Baklım Servisi'ne verildi.

Kalfaoğlu

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, hastanenin yoğun bakım kapasitesini artırdıklarını ve Koroner Yoğun Bakım Servisini de yenilediklerini ifade etti.

2019'da göreve geldiğinde yoğun bakım servisinin olmadığını belirten Kalfaoğlu, pandemi döneminde ilk yoğun bakım servisini açtıklarını, eski yoğun bakımın 5 yataklı olduğunu, yeni yoğun bakım servisi yaparak kapasiteyi 12’ye çıkardıklarını kaydetti.

Kalfaoğlu, ayrıca çağdaş olmayan Koroner Yoğun Bakım Servisi’ni de güncelleyip çok daha donanımlı ve çok daha iyi bir servis haline getirdiklerini belirterek, “12 yataklı hizmet verebilecek yoğun bakımlarımızı hizmete açmış bulunuyoruz” dedi.

Kalfaoğlu bundan sonraki adımlarının anjiyografi olacağını belirterek, ”Koroner anjiyografiyi de kurduktan sonra Gazmağusa Devlet Hastanesi kendi kendine yeten ve Lefkoşa Devlet Hastanesine bağımlı olmayan bir hastane olarak 3. basamak sağlık hizmeti verebilecektir” dedi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da yüksek enerjisi, mesleğe duyduğu aşk ve disiplin anlayışından dolayı Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu’nu tebrik ederek, “Disiplinin olduğu yerde başarı vardır diye inanıyorum. Benim de anlayış çizgim aynen bu noktadır” dedi.

Altuğra, 156 yatak kapasitesiyle hizmet veren hastanenin bugün itibarıyla genel yoğun bakım ve koroner yoğun bakım olmak üzere 12 yataklı yoğun bakım servislerinin hastalara hizmet verdiğini belirtti.

İzlem Altuğra, yoğun bakım servisindeki yatak kapasitesinin artmasıyla birlikte hastalara götürülen hizmetin çok daha kapsamlı olduğunu belirtti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin 3. basamak hastane olması yönünde bir duruşları olduğunu kaydeden Altuğra, eksik servisleri, araç gereç ve insan gücünü imkanlar elverdiği ölçüde tamamlamaya devam ettiklerini söyledi.

Altuğra, 6 Şubat’ta asrın felaketi diye nitelendirilen depremde hayatını kaybedenlerden biri olan Gazimağusa Devlet Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Servisi hemşirelerinden Bedriye Yeniçeri'nin anısını yaşatmak ve kendisini ölümsüzleştirmek adına Koroner Yoğun Bakım Servisine adını vermek istediğini kaydetti.

Koroner Yoğun Bakım Servisi’ne adı verilen Bedriye Hemşire’nin eşi Ahmet Can Yeniçeri de Sağlık Bakanı, Başhekim ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Yeniçeri, “6 Şubat, bizim için bir dönüm noktası oldu maalesef. Çok hayatlar kaybedildi. Bedriye çok inançlı bir insandı, çok çalışkandı, temiz bir kalbi vardı. Onu kaybetmek bizim için çok acı olsa da, anısının yaşatılması için yapılan tüm bu çalışmalar için teşekkür ediyorum ve buradan tüm Şampiyon Melekler’in ruhları şad olsun” dedi.

Tadilatı tamamlanan Koroner Yoğun Bakım Servisi de yeniden hizmet vermeye başladı.Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’da hastaneyi ve yoğun bakım servislerini ziyaret ederek, Başhekim Mustafa Kalfaoğlu’ndan bilgi aldı.Mustafa Kalfaoğlu, Altuğra’nın da yoğun bakımlar açılırken maddi, manevi desteği olduğunu kaydetti.Mustafa Kalfaoğlu, anjiyografi sonrası gelecek planlarının ise, hastanenin yatak sayısını 200’e çıkaracak yeni inşaatlar, yeni diyaliz merkezi ile yeni fizik tedavi rehabilitasyon merkezi ile palyatif bakım merkezi açma olduğunu, projelerinin hazır olduğunu, çalışmalara başladıklarını söyledi.AltuğraYeniçeri