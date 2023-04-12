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Dünyada kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümü gerçekleşti

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) duyurusuna göre dünyada kuş gribi (H3N8) kaynaklı ilk insan ölümü gerçekleşti. Hastalığın ilk kurbanı Çin'de yaşayan 56 yaşında bir kadın oldu. Peki kuş gribi insanlarda nasıl ortaya çıktı? Kuş gribi Covid-19 gibi bir pandemiye dönüşebilir mi? Kuş gribinin semptomları nelerdir?

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Dünyada kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümü gerçekleşti
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Dünyada kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümü gerçekleşti: Kuş gribi pandemiye neden olur mu? - 1

İNSANLARDA İLK KEZ GEÇEN YIL TESPİT EDİLDİ

Kuş gribine neden olan H3N8 virüsünün ilk olarak Kuzey Amerika su kuşlarında ortaya çıktıktan sonra 2002'den beri küresel olarak dolaşımda olduğu; virüsün kanatlılar dışında atlara, köpeklere ve foklara bulaştığı biliniyor.

Geçen yıl Nisan ve Mayıs aylarında her ikisi de Çin'de olmak üzere iki ölümcül olmayan vaka ortaya çıkmadan önce insanlarda tespit edilmemişti.


Dünyada kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümü gerçekleşti: Kuş gribi pandemiye neden olur mu? - 2

DSÖ, dünyada kuş gribi nedeniyle hayatını kaybeden  ilk insanın bir kadın olduğunu ve  Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletinde yaşadığını açıkladı. Kuruluşun açıklamasına göre, 56 yaşındaki kadın 22 Şubat'ta hastalandı, 3 Mart'ta şiddetli zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve 16 Mart'ta öldü.


Dünyada kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümü gerçekleşti: Kuş gribi pandemiye neden olur mu? - 3

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, "Hastanın birden fazla altta yatan durumu vardı. Hastalığın başlangıcından önce canlı kümes hayvanlarına maruz kalma öyküsü ve evinin çevresinde yabani kuş varlığı geçmişi vardı. Vakanın hiçbir yakın temaslısında, bildirim sırasında enfeksiyon veya hastalık belirtisi görülmedi." ifadeleri yer aldı.


Dünyada kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümü gerçekleşti: Kuş gribi pandemiye neden olur mu? - 4

ENFEKTE KÜMES HAYVANLARI İLE TEMAS ÖNEMLİ BİR NEDEN

Bununla birlikte DSÖ, canlı bir kümes hayvanı pazarına maruz kalmanın enfeksiyona neden olmuş olsa da, "Bu enfeksiyonun tam kaynağının ne olduğu ve bu virüsün hayvanlarda dolaşan diğer kuş gribi A(H3N8) virüsleriyle nasıl bir ilişkisi olduğu hala net değil." değerlendirmesinde bulunarak, daha fazla hayvan ve insan araştırması yapılması çağrısında bulundu.


Dünyada kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümü gerçekleşti: Kuş gribi pandemiye neden olur mu? - 5

Diğer taraftan, geçen yıl Çin’de ortaya çıkan iki vakadan biri kritik bir hastalık geliştirirken, diğerinde hafif bir hastalık vardı. DSÖ, her iki vakanın da muhtemelen enfekte kümes hayvanlarına doğrudan veya dolaylı maruz kalmaları nedeniyle enfeksiyon kaptığını bildirdi.


Dünyada kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümü gerçekleşti: Kuş gribi pandemiye neden olur mu? - 6

PANDEMİ  RİSKİ VAR MI?

DSÖ, "Bu virüsün insandan insana kolayca yayılma kabiliyetine sahip olmadığı ve bu nedenle insanlar arasında ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde yayılma riskinin düşük olduğu görülüyor. 


Dünyada kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümü gerçekleşti: Kuş gribi pandemiye neden olur mu? - 7

Ancak, influenza virüslerinin sürekli gelişen doğası nedeniyle, DSÖ, insan (veya hayvan) sağlığını etkileyebilecek dolaşımdaki influenza virüsleri ile ilişkili virolojik, epidemiyolojik ve klinik değişiklikleri tespit etmek için küresel çalışmanın  önemini vurgulamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümü gerçekleşti: Kuş gribi pandemiye neden olur mu? - 8

KUŞ GRİBİNİN SEMPTOMLARI NELER?

Öte yandan, insan kuş gribi vakaları genellikle enfekte canlı veya ölü kümes hayvanlarına veya kontamine ortamlara doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalmanın sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Dünyada kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümü gerçekleşti: Kuş gribi pandemiye neden olur mu? - 9

DSÖ, hayvan gribi enfeksiyonlarının konjonktivit veya hafif grip benzeri semptomlardan şiddetli akut solunum yolu hastalığına ve hatta ölüme kadar değişen hastalıklara yol açabileceğini belirterek, “Gastrointestinal veya nörolojik semptomlar rapor edildi, ancak bunlar nadirdir” açıklamasını yaptı.

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