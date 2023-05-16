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DSÖ'den kilo kontrolü için şekersiz tatlandırıcıların kullanılmaması tavsiyesi
DSÖ'den kilo kontrolü için şekersiz tatlandırıcıların kullanılmaması tavsiyesi
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DSÖ'den kilo kontrolü için şekersiz tatlandırıcıların kullanılmaması tavsiyesi

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DSÖ, kilo kontrolü veya bulaşıcı olmayan hastalıklar konusundaki riskin azaltılması konusunda şeker içermeyen tatlandırıcıların kullanılmamasını tavsiye etti

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DSÖ'den kilo kontrolü için şekersiz tatlandırıcıların kullanılmaması tavsiyesi
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), vücut ağırlığının kontrolü için şekersiz tatlandırıcıların kullanılmaması yönünde tavsiyede bulundu.

DSÖ, şekersiz tatlandırıcıların kullanımına yönelik bir bilgi kılavuzu yayımladı.

Buna göre DSÖ, kilo kontrolü veya bulaşıcı olmayan hastalıklar konusundaki riskin azaltılması konusunda şeker içermeyen tatlandırıcıların kullanılmamasını tavsiye etti.

Bu tavsiye, şekersiz tatlandırıcı kullanımının yetişkinlerde veya çocuklarda vücut yağını azaltmada herhangi bir uzun vadeli fayda sağlamadığını gösteren mevcut kanıtların sistematik incelemesinin bulgularına dayandırıldı.

Kılavuzda, şekersiz tatlandırıcıların uzun süreli kullanımının yetişkinlerde diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve ölüm riskinde artış gibi istenmeyen etkilerinin olabileceği de belirtildi.

DSÖ'nün tavsiyesi, önceden diyabeti olan kişiler hariç herkes için geçerli olurken tüm sentetik ve doğal olarak oluşan veya değiştirilmiş, besleyici olmayan tatlandırıcıları içeriyor.

Bu tavsiye, diş macunu, cilt kremi ve ilaçlar gibi şekersiz tatlandırıcı içeren kişisel bakım ve hijyen ürünleri veya düşük kalorili şekerler için geçerli olmazken bunların kalori içeren şekerler veya şeker türevleri olduğu, şekersiz tatlandırıcı olarak değerlendirilmediği ifade edildi.

-"Şekersiz tatlandırıcılar diyet ürünleri değildir"

Kılavuzda konuya ilişkin görüşlerine yer verilen DSÖ Beslenme ve Gıda Güvenliği Direktörü Francesco Branca, şeker kullanmamak yerine şekersiz tatlandırıcı kullanmanın uzun vadede kilo kontrolüne yardımcı olmadığını belirtti.

Branca, "İnsanlar şeker alımını azaltmak için meyve gibi doğal olarak oluşan şekerler veya şekersiz yiyecek ve içecekler tüketmek gibi seçenekleri düşünmelidir. Şekersiz tatlandırıcılar diyet ürünleri değildir ve besin değeri yoktur." ifadelerini kullandı.

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