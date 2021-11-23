Diş tedavisi de pahalılaştı

Dr. Yonca Morris, kullanılan malzemelerin çoğunlukla dövize endeksli olmasından dolayı pahalı olan diş tedavisinin dar gelirli vatandaşlar için ulaşılması her gün biraz daha da zor hale geldiğini vurguladı



Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Yonca Morris, kamudaki diş hekimi istihdamının artırılması, protez ve benzeri işlemlerin kamuda yapılabilmesi gibi çözümlerin yanı sıra, dövize bağlı malzeme ve aletlerin temininde kolaylık veya indirim yapılması için çözümler üretilmesinin önemine vurgu yaptı.

Morris, şöyle devam etti:

“Yeterli hasta sayısı, çeşitliliği, yeterli pratik yapma imkânı olup olmadığı veya bu eğitimlerin standardı belirli değildir. Henüz kliniği olmayan üniversiteler Diş Hekimliği için öğrenci alımına başlamıştır. Bu konuda KKTC Sağlık Bakanlığı ve YÖDAK’ın meslek örgütlerle iş birliği içinde ülke nüfusu ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak bir planlama içine girmesinin kaçınılmaz bir gereksinim olduğunu düşünmekteyiz. Hekimlik ve Diş Hekimliği eğitiminin kâr amacı gütmeyen kurumlar tarafından verilmesi mesleklerin geleceği açısından önemlidir.”

Morris, artan fakülte ve mezun sayısına, gittikçe derinleşen ekonomik kriz dolayısıyla artmış kamusal sağlık hizmeti talebine rağmen, kamu sağlık merkezlerinde Diş Hekimi istihdamıyla ilgili bir artış veya kadro artırımı planı olmadığına işaret etti.

Kullanılan malzemelerin çoğunlukla dövize endeksli olmasından dolayı pahalı olan diş tedavisinin dar gelirli vatandaşlar için ulaşılması her gün biraz daha da zor hale geldiğini dile getiren Morris, bu konunun çözümü için kamudaki diş hekimi istihdamının artırılması, protez vb. işlemlerin kamuda yapılabilmesi ve dövize bağlı malzeme ve aletlerin temininde kolaylık veya indirim yapılması için çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti.



