Dinçyürek: “Sağlıkta, ilgili paydaşlarla her zaman diyalog ve iş birliği içerisinde olacağız”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Sekreteri Serman Yiğit ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Yiğit, yeni görevi nedeniyle Bakan Dinçyürek’e nezaket ziyaretinde bulunmak ve sendika olarak sağlıkla ilgili beklentilerini aktarmak adına ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Dinçyürek, sorunların elbirliği ile çözülebileceğini, bu konuda Bakanlığın üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu, sağlıkta ilgili paydaşlarla her zaman diyalog ve iş birliği içerisinde olacağını vurguladı.

Dinçyürek, göreve geldiği günden itibaren sağlık alanındaki eksiklerin giderilmesi için çalışmaların hızla başladığını belirterek, sağlık sektöründe hizmet veren sendikalarla birlikte hareket ederek ilerleyeceklerini söyledi.

Yapılan görüşmede Kamu Sağlık Çalışanları Sınav Tüzüğü konusunda beklentilerin de sendika tarafından kendisine aktarıldığını belirten Bakan Dinçyürek, konuyla ilgili diğer paydaşların katılımıyla yarın Bakanlıkta detaylı bir toplantı yapılacağını kaydetti.