Akdeniz mutfağı başta olmak üzere, dünyanın farklı kültürlerinde de kullanılan Dereotu, kereviz ailesine ait bir sebzedir. Aromatik yaprakları ve keskin lezzeti sayesinde et ve sebze yemeklerinden salatalara, çorba ve güveç yemeklerinde sıkça kullanılmaktadır.

Dereotu sağlık için birçok potansiyel faydalar sağlamaktadır.Dereotunun tıbbi kullanımı Mısır’a M.Ö 3000’li yıllara kadar uzanmaktadır. Mide rahatsızlıklarını giderici, idrar söktürücü, bağırsak spazmları, şişkinlik giderici gibi özelliklere sahiptir. İçerdiği flavonoidler ve fito kimyasallar ile Antioksidan görev gören dereotu C, A vitamini kaynağıdır.Yapılan araştırmalarda dereotu tüketiminin artmasıyla özellikle kadınların regl dönemindeki sancılarını azalttığı bildirilmiştir.Anti depresan etki gösteren dereotu özellikle ruhsal modd düşüşlerinde iyi gelmektedir.Dereotu tüketiminin artması kolesterol düşürücü etki sağlar, ayrıca karaciğer enzimlerini de düzenleyicidir.Nörolojik bir bozukluk olan epilepsinin tedavisinde de nöbet ve semptomları azaltmaya yardımcı olabileceği yapılan çalışmalarda belirtilmiştir.Dereotunun antioksidan aktivitesi, serbest radikal hasarıyla mücadele eden iltihaplanma karşıtı ve analjezik özellikler göstermektedir.Dereotu tioit hormonlarını düzenleyici, metabolizma hızlandırıcı ve ödem atıcı niteliktedir.Sağlıklı yetişkinler için tüketimi güvenli kabul edilen dereotu. Özellikle hamilelikte aşır tüketimi önerilmemektedir. Havuç ailesindeki bitkilere alerjisi olan kişilerin dikkatli kullanması tavsiye edilir. Guatr problemleri kişilerin aşırı dereotu tüketmesi de uygun değildir.Kilo vermeye çalışan kişilerTıpkı diğer besinlerde de olduğu gibi dereotu da kilo verdiren mucizevi bir besin değildir. Ancak içerdiği organik bileşenler güçlü vitamin-mineraller ile kilo verme programlarına dahil edildiğinde bu sürece katkı sağlar. Dereotunun kan şekerini düşürücü etkisi vardır, özellikle öğünle birlikte tüketildiğinde uzun süreli tokluk hissi sağlar.Salatalarınızda, yoğurtlarınızda, yumurtalarınızda, kahvaltı ve sebze yemeklerinde dereotunu tüketebilirsiniz.