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Depremzedeler için Psiko-Sosyal Destek Hattı devrede

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Sağlık Bakanlığı, Depremzedeler için Psiko-Sosyal Destek Hattının devreye girdiğini duyurdu

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Depremzedeler için Psiko-Sosyal Destek Hattı devrede
Depremzedeler ve deprem dolayısıyla yakınlarını kaybeden kişiler için Sağlık Bakanlığı'na bağlı Psiko-Sosyal Destek Hattı devreye girdi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 0 (539) 118 07 26/ 0 (539) 119 07 26 telefon numaralarını arayan vatandaşlar, hafta arası 08.00- 15.00 saatleri arasında hizmet alabilecek.
 
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