Daha Sağlıklı Dişlere Sahip Olabilmenin Basit Yolları

Diş hijyeninin genel olarak sağlığımız üzerinde önemli bir etkisi vardır. Ancak basit günlük fırçalama teknikleri ve çocukluğumuzdan beri alıştığımız farklı ürünler yeterli olmayabilir. Bu nedenle, bilim adamlarının ve diş hekimlerinin en iyi uygulamalarını ve tavsiyelerini izleyerek dişlerimize düzgün bir şekilde bakmak çok önemlidir.

1. Dişlerini fırçalamadan önce bekle.

Birçok insan güne bir bardak meyve suyuyla başlamayı ve günü biraz meyve yiyerek bitirmeyi sever. Tüm bu ürünleri yedikten veya içtikten kısa bir süre sonra dişlerimizi fırçalamamamız gerekir.

Çünkü, meyvelerin diş minesini yumuşatabilecek ve zarar verebilecek yüksek asit içeriği vardır. Bu nedenle, onları tükettikten hemen sonra fırçalamak diş sağlığınız için yapabileceğiniz iyi bir şey değildir. Bu nedenle turunçgiller veya domates yedikten, meyve suyu veya soda içtikten sonra en az 30 dakika beklemek daha iyidir.



2. En zor yerleri fırçalayarak başlayın.



Dişlerinizi temizlemek için birçok teknik vardır, ancak bunlardan sadece birkaçı günlük kullanım için yeterince güvenlidir. Doktorlar her zaman fırçalamaya en zor yerlerden başlamayı ve kolay olanlarla bitirmeyi tavsiye eder. Birçoğumuz bunun tersini yapar ve dişlerimizin iç kısmına ve diş sağlığımız için diğer birçok önemli alana bakan ön dişleri fırçalamaya başlarız. Olması gereken ise ağız arkasında başlayıp sonra da iç kısım ile dış kısmı fırçalamaktır. Son olarak da fırçalamayı çiğneme yüzeyleri ile bitirmek en sağlıklısıdır.



3. Diş macunu kullanmadan fırçalamak sorun değildir.



Diş macununuz yoksa su olmadan kuru fırçalama yapabilirsiniz. Diş fırçanızın kılları tek başına bakterileri yok edebilir. Diş macunu sadece ek bir araçtır. Aslında, araştırmacılar kuru fırçalamanın plak birikimini, kanamayı ve diş eti iltihabını en az %50 azalttığını göstermiştir. Tabii bu hiç diş macunu kullanmayacağınız anlamına gelmez.





4. Rutininize gargara suyu ekleyin.

Tabii ki gargara, fırçalama ve diş ipi kullanmanın yerini alamaz. Gargara suyu dişlerinizdeki ve diş etlerinizdeki tüm bakteri yığınlarından kurtulmanıza yardımcı olmaz. Ama yine de, iyi bir ek ağız sağlığı için yararlıdır. Kullanmak için en uygun zaman dişlerinizi iyice fırçaladıktan sonradır. Ve bundan maksimum fayda elde etmek için, durulandıktan sonra en az 30 dakika boyunca yemekten veya içmekten kaçınmanız önerilir. Ayrıca gargara suyu her gün kullanılmamalıdır.

5. Sakız çiğneyin.

Yemeğinizi yedikten sonra sakız çiğnemek iyidir. Asitleri nötralize etmeye yardımcı olan ağızdaki tükürük akışını teşvik eder. Özellikle tükürük, dişlerinizi remineralize eden, mineyi güçlendiren ve hatta diş hassasiyetini azaltan kalsiyum ve fosfat ile doludur. Tek şart, zararlı oral bakteriler yediğimiz şekerler ile beslendiğinden sakızın şekersiz olması gerekmektedir.