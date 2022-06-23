“Covid-19 hastaları artık acil servislere başvuruyor”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, “Pandemi bitmedi” uyarısı yaptı: “Kendinizi koruyun, bitti gözüyle bakmayın”





Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, “Pandemi bitmedi” uyarısında bulunarak, vatandaşlara, “Kendinizi koruyun, özellikle risk gruplarını, yaşlı insanları, bağışıklık sistemi düşük insanları mutlaka koruyun. Bitti gözüyle bakmayın” diyerek, seslendi.

Son günlerde vaka sayılarında artış yaşansa da hastane ve yoğun bakım yatışlarında herhangi bir artış olmadığını belirten Oygar, semptom gösteren kişilerin mutlaka maske takması gerektiğine vurgu yaptı.

Oygar, Covid-19 hastalarının artık Acil Durum Hastanesi’ne değil, bütün bölgelerdeki hastanelerin acil servislerine başvurduğunu da kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Oygar, son günlerde artan Covid-19 vakaları hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a konuştu.

Oygar, hastalığın sağlık göstergesi olarak risk durumunu değerlendirdikleri iki kriterin hastane yatışları ve hastane yoğun bakım yatışları olduğunu belirterek, “Şu anda hastane yatışlarında ve hastane yoğun bakım yatışlarında herhangi bir artış yok. Hastalarda semptom olsa dahi yatışı gerektirecek bir durum söz konusu değil bugüne kadar…” diye konuştu.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin son aldığı kararda da risk gruplarının maske takmaya devam etmesi ve kendilerini koruması gerektiğine işaret ettiklerini belirten Oygar, risk gruplarının kapalı alanlarda maske kullanımının kaldırılmadığını söyledi.

Dünyanın diğer ülkelerinde de vakalarda artış yaşandığına değinen Oygar, ancak şu anda ağır bir hastalık olarak geçirilmediğinin görüldüğünü kaydetti. “Ama gözümüz üzerinde takip ediyoruz” diyen Oygar, hem komşu ülkeleri hem de Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerini takip etmeye devam ettiklerini söyledi.

Risk gruplarını koruyabilmek için semptom gösteren kişilerin, özellikle üst solunum yolu şikayeti olan kişilerin mutlaka maskelerini takmaları gerektiğinin altını çizen Oygar, diğer insanları korumak açısından en çok buna özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Deren Oygar, “Eğer hastaysak kalabalıklara çıkmamız gerekiyor, çıkmamız gerekirse maske takmamız gerekiyor” dedi.

Covid-19 hastalarının artık Acil Durum Hastanesi’ne değil bütün bölgelerdeki hastanelerin acil servislerine başvurduğunu açıklayan Oygar, şikayeti olan hastaların, acil servislere maske takarak, gitmesi gerektiğini vurguladı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde Covid-19 hastaları için bir oda ayrıldığını ifade eden Oygar, şüpheli hasta veya Covid-19 şikayetiyle başvuran hastanın ayrı bir izole odada değerlendirildiğini belirtti.

Yatış için ise her serviste bir oda ayrıldığını kaydeden Oygar, bazen bir hastanın semptom göstermediğini, başka bir sebeple hastaneye gelip, Covid-19 çıkabildiğini anlattı. Örneğin ayağı kırılan bir hastanın şikayeti olmadığı halde test sonucunun pozitif çıkabildiğini kaydeden Oygar, bu nedenle her serviste izole oda ayrıldığını söyledi. Oygar, bu uygulamanın dünyada ve Türkiye’de de yapıldığını dile getirdi.

Ülkede de artık Covid-19 hastalarını Acil Durum Hastanesi’nin karşılamadığını belirten Oygar, Covid-19 hastalarının bölgelerindeki acil servislere başvurduğunu yineledi ve hastanın şikayetine göre konsültan doktor çağrıldığını söyledi. Örneğin ateşle ilgili bir şikayette enfeksiyon hastalıkları uzmanı, göğüs ağrısı şikayeti varsa kardiyoloji uzmanının hastayla ilgilendiğini anlatan Oygar, normal bir hastadan farklı olarak Covid-19 hastasına izole odada bakıldığını ve gerekli konsültasyonlar yapıldıktan sonra yatış gerekiyorsa izole odaya alındığını ifade etti. Oygar, hastanın yoğun bakıma alınması gereken durumlarda ise izole ayrılmış yoğun bakım odasına alınacağını kaydetti.



