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“Covid-19 çocukları hasta etmez bilgisi artık doğru değil”

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Dr. Sıla Usar İncirli vurguladı: “COVİD çocuklarda daha hafif seyreder, şiddetli hastalık yapmaz, öldürmez bilgisinin delta varyantı ile birlikte artık geçerli olmadığını anlamak zorundayız”

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“Covid-19 çocukları hasta etmez bilgisi artık doğru değil”
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CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, sonbaharla birlikte çocuklarda COVID-19’un arttığı, daha çok çocuğun hastane başvurusu yaptığı, hastaneye yatırıldığı bilgisini paylaştı.
CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli’nin paylaşımı şöyle:
“Bütün dünyada ve ülkemizde baskın suş (virüs tipi) başlangıçtakinden 8 kat daha fazla bulaşıcı olan delta varyantıdır. Sonbahar ile birlikte çocuklarda COVİD-19’un arttığını, daha çok çocuğun hastane başvurusu yaptığını, hastaneye yatırıldığını biliyoruz. COVİD çocuklarda daha hafif seyreder, şiddetli hastalık yapmaz, öldürmez bilgisinin delta varyantı ile birlikte artık geçerli olmadığını anlamak zorundayız. Hatta belirtisiz COVİD geçiren çocuklarda bile akciğerleri, böbrekleri, beyni, kalbi tutabilen MISC (multisistem inflamatuvar sendrom) görüldüğüne dair şaşırtıcı ve sarsıcı bilgiler geliyor. Gerçekten hiç rahat hissetmememiz, fazlasıyla huzursuz olmamız gereken zamanlardayız. Ülkemizde tam aşılı kişi oranı bu denli düşükken, aşısı tamamlanmamış kişilere yönetim tam aşılı muamelesi yaparken, aşı karşıtları hala söz söyleyecek alan bulurken, bütün dünya 6 yaştan itibaren aşılamayı planladığı halde bizde 12-18 yaş arası aşılama %50’ye ulaşmamışken gerçekten çok huzursuz olmalıyız. #Maske-#mesafe-#hijyen-#AŞI”
 
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