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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden önemli karar

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi: “Üst solunum yolu şikayetleri olan kişilerin maske takmaları gerekiyor” denilerek kapalı alanların sıklıkla havalandırılması ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi de istendi

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden önemli karar
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Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, “üst solunum yolu şikayetleri olan kişilerin maske takmaları gerektiğini” bildirdi.
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Özellikle risk grubunda olan 65 yaş üstü kişiler, altta yatan akciğer, böbrek, nöroloji hastalığı olanlar, uzun süre bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler ile diyabet hastaları, HIV hastaları, 5 yaş altı çocukların, üst solunum yolu enfeksiyonu bulunması halinde test yapmaları ve en kısa sürede tedavilerini alabilmeleri amacı ile doktorlarına başvurmaları gerektiği belirtilen kararlarda ayrıca şu bilgiler yer aldı:
“Üst solunum yolu şikayeti olan ve doktorları tarafından muayene edilen hastaların hastalık raporları gerektiği takdirde kişinin başvurduğu hekim tarafından verilecektir.
Kapalı alanların sıklıkla havalandırılması (sınıf, restoran, spor salonları vb. yerler) gerekmektedir.
Kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Laboratuvar komitesinin önerisi ile ülkemizde kullanılan laboratuvar tanı testlerinin (Covid-19, diğer viral testlerin vb.) CE-IVD sertifikası olması zorunludur.”
 
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