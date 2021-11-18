Bulaş artacak uyarısı

Koronavirüste en fazla bulaş, aşılanmanın düşük olduğu 20-40 yaş aralığında görüldü. Doç. Dr. Düriye Deren Oygar “Aşılarımızı tamamlar, kurallara dikkat edersek bu kışı daha rahat atlatabiliriz; aksi takdirde bulaş artacak” dedi

Aşı yapılan gurup Yapılacak Aşı 1. 12-18 yaş aşısız kişiler Biontech 2. 18 yaş ve üzeri aşısız kişiler Biontech/Sinovac/Johnson & Johnson( Janssen) 3. 18 yaş üzeri 2 doz Sinovac olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlara 3.doz Biontech/Sinovac 4. 18 yaş üzeri 2 doz Biontech olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar 3.doz Biontech 5. 18 yaş ve üzeri 2 doz Astra Zeneca aşı olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar 3.doz Biontech 6. 18 yaş ve üzeri Johnson & Johnson aşı olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlar 2.doz Biontech/ Johnson & Johnson( Janssen) 7. 3.dozun üzerinden en az 1 ay geçmiş olanlar 4.doz Biontech

Lefkoşa Kurum Sinovac Biontech Johnson & Johnson (Janssen) Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi a a Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi a a Cyprus Life Hospital a Değirmenlik Sağlık Merkezi a Elit Hospital a Etik Hastanesi a Fuar Alanı Aşı Merkezi a Kolan Lefkoşa Hastanesi a Miracle Hospital a Trenyolu Polikliniği a a Gazimağusa Kurum Sinovac Biontech Johnson & Johnson (Janssen) Gazimağusa Devlet Hastanesi a a Yakın Doğu Üniversitesi Mağusa Dispanseri a Akdoğan Sağlık Merkezi a a Geçitkale Sağlık Merkezi a Kunter Güven Hastanesi a Mağusa Tıp Merkezi a Mağusa Yaşam Hastanesi a Maraş Sağlık Merkezi a a Serdarlı Sağlık Merkezi a Girne Kurum Sinovac Biontech Johnson & Johnson (Janssen) Girne Akçiçek Hastanesi a a Dr. Suat Günsel Üniversitesi Hastanesi a a Çamlıbel Sağlık Merkezi a a Dikmen Sağlık Ocağı a Esentepe Sağlık Merkezi a Girne Amerikan Üniversitesi a a Lapta Sağlık Merkezi a a Özel Girne Hastanesi a Özyalçın Aşı Merkezi a a Güzelyurt Kurum Sinovac Biontech Johnson & Johnson (Janssen) Güzelyurt Sağlık Merkezi a Yakın Doğu Üniversitesi Güzelyurt Dispanseri a a Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi a İskele Kurum Sinovac Biontech Johnson & Johnson (Janssen) İskele Sağlık Merkezi a a Dipkarpaz Sağlık Merkezi a Mehmetçik Sağlık Merkezi a Yenierenköy Sağlık Merkezi a a Lefke Kurum Sinovac Biontech Johnson & Johnson (Janssen) Cengiz Topel Hastanesi a a Lefke Avrupa Üniversitesi a

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, koronavirüste en fazla bulaşın aşılanmanın düşük olduğu 20-40 yaş aralığında görüldüğünü kaydederek, “Aşı olmayan vatandaşlar mutlaka aşılanmalı, 2 doz aşı olup zamanı gelenler hatırlatma dozlarını yaptırmalı…” dedi.Son günlerde artan vakalar konusunda açıklamalarda bulunan Oygar, havaların soğuduğunu, kapalı alanlarda geçirilen vaktin arttığını, kasımda vaka artışı olacağının öngörüldüğünü belirtti, vakaların dünyada da artışa geçtiğine işaret etti.Oygar, “Aşılarımızı tamamlar, maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edersek bu kışı daha rahat atlatabiliriz; aksi takdirde bulaş artacak” dedi.Düriye Deren Oygar, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı yeni aşı programı sonrasında aşı sayılarında bir miktar artış gözlemlediklerini, sayının önümüzdeki günlerde artmasını beklediklerini ifade etti.Oygar, Sağlık Bakanlığı’nın aşıyla ilgili uluslararası kılavuzları takip ettiğini, yeni programlar oldukça bunları halkla paylaşacaklarını söyledi.Okullardaki vaka artışının sorulması üzerine Oygar, okulların toplumdan ayrı tutulamayacağını, toplumdaki vaka artışlarının okullara da yansıyacağını belirterek, “12-18 yaş arası aşılama da çok önemli. Eğitime ara verilmemesi, çocukların okula gidebilmesi bizim elimizde… Aşılanmalı ve kurallara uymalıyız” dedi.Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı aşılama programı şöyle: