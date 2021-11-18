banner583
Gökyüzünün Çelik Kanatları Girne semalarında
Gökyüzünün Çelik Kanatları Girne semalarında
11 0
Avcılar yılanlardan dolayı sıkıntılı
Avcılar yılanlardan dolayı sıkıntılı
1.1B 0
 
Koop’tan süt, hellim ve peynire zam
Koop’tan süt, hellim ve peynire zam
33 0
Tilki’den Canaltay’a “hodri meydan”
Tilki’den Canaltay’a “hodri meydan”
99 0
Solo Türk, Lefkoşa semalarındaydı
Solo Türk, Lefkoşa semalarındaydı
33 0
54 0
Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden
Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden
89 0
banner661
banner726

Bulaş artacak uyarısı

banner476

Koronavirüste en fazla bulaş, aşılanmanın düşük olduğu 20-40 yaş aralığında görüldü. Doç. Dr. Düriye Deren Oygar “Aşılarımızı tamamlar, kurallara dikkat edersek bu kışı daha rahat atlatabiliriz; aksi takdirde bulaş artacak” dedi

banner714
Bulaş artacak uyarısı
banner721

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, koronavirüste en fazla bulaşın aşılanmanın düşük olduğu 20-40 yaş aralığında görüldüğünü kaydederek, “Aşı olmayan vatandaşlar mutlaka aşılanmalı, 2 doz aşı olup zamanı gelenler hatırlatma dozlarını yaptırmalı…” dedi.
Son günlerde artan vakalar konusunda açıklamalarda bulunan Oygar, havaların soğuduğunu, kapalı alanlarda geçirilen vaktin arttığını, kasımda vaka artışı olacağının öngörüldüğünü belirtti, vakaların dünyada da artışa geçtiğine işaret etti.
Oygar, “Aşılarımızı tamamlar, maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edersek bu kışı daha rahat atlatabiliriz; aksi takdirde bulaş artacak” dedi.
Düriye Deren Oygar, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı yeni aşı programı sonrasında aşı sayılarında bir miktar artış gözlemlediklerini, sayının önümüzdeki günlerde artmasını beklediklerini ifade etti.
Oygar, Sağlık Bakanlığı’nın aşıyla ilgili uluslararası kılavuzları takip ettiğini, yeni programlar oldukça bunları halkla paylaşacaklarını söyledi.
Okullardaki vaka artışının sorulması üzerine Oygar, okulların toplumdan ayrı tutulamayacağını, toplumdaki vaka artışlarının okullara da yansıyacağını belirterek, “12-18 yaş arası aşılama da çok önemli. Eğitime ara verilmemesi, çocukların okula gidebilmesi bizim elimizde… Aşılanmalı ve kurallara uymalıyız” dedi.
 
 
SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN AŞILAMA PROGRAMI
 
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı aşılama programı şöyle:
 
  Aşı yapılan gurup Yapılacak Aşı 
1. 12-18 yaş aşısız kişiler Biontech
2. 18 yaş ve üzeri aşısız kişiler  Biontech/Sinovac/Johnson & Johnson(  Janssen)
3. 18 yaş üzeri 2 doz Sinovac olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlara  3.doz  Biontech/Sinovac
4. 18 yaş üzeri 2 doz Biontech  olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar 3.doz Biontech
5. 18 yaş ve  üzeri 2 doz Astra Zeneca aşı   olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar 3.doz   Biontech
6. 18 yaş ve  üzeri Johnson & Johnson  aşı   olup üzerinden 3  ay geçmiş olanlar 2.doz    Biontech/ Johnson & Johnson(  Janssen)
7. 3.dozun üzerinden en az 1 ay geçmiş olanlar 4.doz    Biontech
 
COVİD AŞI MERKEZLERİ VE YAPILAN AŞILAR
Lefkoşa
Kurum Sinovac Biontech Johnson & Johnson (Janssen)
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi a a  
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi a a  
Cyprus Life Hospital a    
Değirmenlik Sağlık Merkezi a    
Elit Hospital a    
Etik Hastanesi a    
Fuar Alanı Aşı Merkezi a    
Kolan Lefkoşa Hastanesi a    
Miracle Hospital a    
Trenyolu Polikliniği a a  
       
Gazimağusa
Kurum Sinovac Biontech Johnson & Johnson (Janssen)
Gazimağusa Devlet Hastanesi a a  
Yakın Doğu Üniversitesi Mağusa Dispanseri a    
Akdoğan Sağlık Merkezi a a  
Geçitkale Sağlık Merkezi a    
Kunter Güven Hastanesi a    
Mağusa Tıp Merkezi a    
Mağusa Yaşam Hastanesi a    
Maraş Sağlık Merkezi a a  
Serdarlı Sağlık Merkezi a    
       
Girne
Kurum Sinovac Biontech Johnson & Johnson (Janssen)
Girne Akçiçek Hastanesi a a  
Dr. Suat Günsel Üniversitesi Hastanesi a a  
Çamlıbel Sağlık Merkezi a a  
Dikmen Sağlık Ocağı a    
Esentepe Sağlık Merkezi a    
Girne Amerikan Üniversitesi a   a
Lapta Sağlık Merkezi a a  
Özel Girne Hastanesi a    
Özyalçın Aşı Merkezi a   a
       
Güzelyurt
Kurum Sinovac Biontech Johnson & Johnson (Janssen)
Güzelyurt Sağlık Merkezi a    
Yakın Doğu Üniversitesi Güzelyurt Dispanseri a a  
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi a    
       
İskele
Kurum Sinovac Biontech Johnson & Johnson (Janssen)
İskele Sağlık Merkezi a a  
Dipkarpaz Sağlık Merkezi a    
Mehmetçik Sağlık Merkezi a    
Yenierenköy Sağlık Merkezi a a  
       
Lefke
Kurum Sinovac Biontech Johnson & Johnson (Janssen)
Cengiz Topel Hastanesi a a  
Lefke Avrupa Üniversitesi  a    
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.