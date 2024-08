Böyle beslenen uzun yaşıyor

Sağlıklı ve uzun bir ömrün altın kuralı dengeli ve düzenli beslenmekten geçiyor. Sofranızda bulunan her besin sağlığınızı doğrudan etkiliyor. Uzmanlar son yıllarda vücut sağlığını korumak için Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyor. Yeni yayımlanan bir araştırmada bazı besinlerin ömrü 10 yıl uzattığı ortaya çıktı

Sağlıklı beslenmek güçlü bir bağışıklığa sahip olmak için önemlidir. Bu sebeple tükettiğiniz besinleri özenle seçmelisiniz.

Yapılan son bilimsel çalışmalarda ömrü uzatan besinler belli oldu. Bu besinler bol miktarda vitamin ve mineral kaynağı oldukları için bağışıklığı güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı koruyor.

Vücut sağlığını korumak ve hastalıklara karşı direnç kazanmak için beslenme düzenine dikkat etmeniz gerekiyor. Yapılan son araştırmalarda Akdeniz diyetinin ömrü 10 yıl uzattığı ortaya çıktı. Kepekli tahıllar, sebze ve meyveler ise ömrü uzatıyor.

İşlenmiş etler zararlı besinler listesine girdi. Peki ömrü uzatan besinler neler?

AKDENİZ TİPİ BESLENMENİN FAYDALARI

Çalışmada, bir kadının 20 yaşında Akdeniz tipi beslenmeye başlaması durumunda ömrünü 10 yıldan biraz fazla artırabileceği açıklanırken, aynı yaşta sağlıklı beslenmeye başlayan bir erkeğin ise hayatına 13 yıl katabileceği kanıtlandı.

ABD'li doktorların yaptığı araştırmada, daha az kırmızı ve işlenmiş et, daha fazla meyve ve sebze, baklagil, kepekli tahıl ve kuruyemiş yemeye odaklanan "optimize edilmiş bir diyet", kırmızı et ve işlenmiş gıdalara odaklanan "tipik bir Batı diyeti"nin yerini alması durumunda kişilerin uzun ömürlü olabileceğine dair bir model geliştirildi.

Söz konusu diyete başlayan 60 yaşında bir kadının, ömrünü sekiz yıl uzatabileceğine vurgu yapılırken, aynı yaşta erkeklerin yaşamlarına yaklaşık dokuz yıl katabileceklerinin altı çizildi.

Araştırmada, sebze temelli bir beslenme tarzının 80 yaşındakilere kişilere de fayda sağlayabileceği aktarılırken, kişilerin diyet değişikliklerinden yaklaşık 3,5 yıl ekstra yaşam kazanabilecekleri hatırlatıldı.

ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIYOR

Araştırmanın bulguları ile ilgili konuşan yaşam tarzı tıbbı ve beslenme uzmanı Dr. David Katz, "Diyet kalitesinin iyileştirilmesinin kronik hastalık ve erken ölüm riskini azaltacağı fikri uzun süredir yerleşmiştir" derken, "Daha az kronik hastalık ve erken ölümün daha fazla yaşam beklentisi anlamına gelmesi mantıklı" şeklinde konuştu.

İngiltere Sağlık Bakanlığı Beslenme Bilimsel Danışma Komitesi üyesi Oxford Üniversitesi epidemiyoloğu Tim Key, "İşlenmiş etin bağırsak kanserine neden olabileceğine dair önemli kanıtlar var" derken, "O kadar ki, Dünya Sağlık Örgütü 2015'ten beri bunu kanserojen olarak sınıflandırıyor" diye görüş bildirdi.

AKDENİZ TİPİ BESLENME NASIL OLUR?

Akdeniz tipi beslenme, Akdeniz ülkelerinin geleneksel beslenme alışkanlıklarını temel alan bir beslenme tarzıdır.

Bu beslenme tarzı genellikle Yunanistan, Güney İtalya ve Güney Fransa gibi ülkelerde yaygındır ve sağlıklı yaşam üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir.

İşte Akdeniz tipi beslenmenin temel özellikleri:

Akdeniz diyetinde sebze, meyve, baklagiller, kuruyemişler ve tohumlar önemli bir yer tutar. Günlük beslenmenin büyük bir bölümünü bu bitkisel kaynaklar oluşturur.

Akdeniz bölgesinde zeytinyağı önemli bir yağ kaynağıdır. Diğer yağlara göre daha fazla doymamış yağ asitleri içerir ve sağlık üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

Akdeniz diyetinde balık ve deniz ürünleri haftada birkaç kez tüketilir. Bu besinler omega-3 yağ asitleri açısından zengindirler ve kalp sağlığı için faydalıdır.

Akdeniz diyetinde kırmızı et tüketimi sınırlıdır. Daha çok tavuk gibi kümes hayvanları ve zaman zaman küçük miktarlarda kırmızı et tercih edilir.

Akdeniz tipi beslenmede süt ve süt ürünleri daha az tüketilir. Yoğurt ve peynir gibi bazı süt ürünleri ise ara sıra tüketilebilir.

Akdeniz diyetinde işlenmiş gıdalar, şekerli atıştırmalıklar ve gazlı içecekler gibi sağlıksız gıdaların tüketimi sınırlıdır.

Bazı Akdeniz ülkelerinde, özellikle kırmızı şarabın yemeklerle birlikte alınması yaygındır. Ancak bu noktada dikkatli olmak ve aşırıya kaçmamak önemlidir.

Akdeniz tipi beslenme, lif açısından zengin, antioksidanlarla dolu ve sağlıklı yağları tercih eden bir beslenme tarzı olarak bilinir. Kalp sağlığını destekler, kilo kontrolüne yardımcı olur ve uzun vadeli sağlık üzerinde olumlu etkileri vardır.