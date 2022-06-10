Biberiye Yağı Faydaları Neler, Biberiye Yağı Ne İşe Yarar?

Şifalı bitkiler arasında en önemli bir yere sahip olan biberiye bitkisinden elde edilen biberiye yağı faydaları neler? Zayıflatır mı ve cilde faydalı mı?

Ülkemizde Akdeniz ikliminde oldukça sık yetişen biberiye bitkisi, ballıbabagiller familyasına aittir. Bu bitkinin yaprakları iğneye benzer ve çok incedir. Aynı zamanda yaz kış demeden yeşil kalmayı başarır. Bu makalemizde biberiye yağı faydaları neler, ne işe yarar tüm detaylara değineceğiz.

OrganikGurmem'in de en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alan biberiye yağı, alternatif tıpta da şifa olarak kullanılan bir yağdır. Aslında yağını elde ettiğimiz bu bitki, evlerin balkonlarında bile rahatlıkla yetişebilecek bir bitkidir. Yemek, çay veya yağa dönüşebilen bu bitki, Akdeniz ikliminde çok sık yetişmektedir. Yaprakları ve çiçeği ise alternatif tıpta sık bir şekilde kullanılır.

Biberiye Yağı Faydaları

İnsan sağlığı açısından oldukça önemli özelliklere sahip olan biberiye yağı faydaları, saymakla bitmez niteliktedir. Kimi zaman sadece tat veya sos olarak bile kullanılan bu yağ, özellikle patatesli ve tavuklu yemeklerde lezzet artırıcı bir özelliğe sahiptir. Aynı zamanda Akdeniz sofra geleneklerinde de çok kullanılan bir çeşni türüdür. Uçucu yağlar bakımından oldukça zengin olan bu yağın faydaları ise şu şekilde:

Depresyonda olan kişiler, bileğine biberiye yağı damlatıp kokladığı zaman zihinleri sakinleşir ve rahatlama hissederler.

Yağ yakıcı etkileri bulunan bu yağ, zayıflama konusunda büyük destek sağlar.

Gerçek bir idrar söktürücü ve gaz gidericidir. Bu etkileri sayesinde aynı zamanda mide ağrılarına da iyi gelmektedir.

Cildi akneli ve lekeli kişiler kullandığında çok faydasını görür.

Dikkat dağınıklığını önlemekle birlikte zihni açmaya yarar. Bu nedenle aslında Alzheimer gibi rahatsızlıklara karşı da çok faydalıdır.

Biberiye yağı faydaları arasında kan dolaşımını arttırıcı etkiler de bulunmaktadır. Masaj yoluyla uygulandığı zaman özellike selülit oluşumlarını engellediği bilinmektedir.

Bu yağ ile saç derisine masaj yapıldığı zaman saç dökülmeleri de azalmaktadır. İçeriğinde bulunan mineral ve vitaminler ise saç oluşumuna katkı sağlar.

Balgam söktürücü özelliklere sahip olduğu için, sinüzit ve bronşit tedavlerinde oldukça etkilidir.

Yaşlılık belirtileriyle birlikte oluşan pek çok hastalığa şifa olmakla birlikte özellikle romatizma ağrılarına karşı çok etkilidir.

Karaciğer hastalarının kullanmasını öneren uzmanlar bu yağın karaciğer nezimlerinin doğru çalışmasına yardımcı olduğunu belirmiştir.

Mucizevi yağ, kalp ve damar hastalıklarına karşı da oldukça faydalıdır.

Antioksidan özelliklere sahip olduğu için vücutta bir hücre yenileyici görevi görür.

Ciltte oluşan renk değişikliklerine iyi geldiği düşünülen bu yağ, özellikle morluk tedavilerinde iyileşme sürecini ciddi oranda hızlandırmaktadır.

Vücudunda mantar oluşan ve kaşıntı olan kişilere fayda sağlar.

Enfeksiyon önleyici özelliği sayesinde grip gibi hastalıklardan korumaya yarar.

Gerçek bir kanser karşıtıdır.

Rahatlatıcı özelliklere sahip olmakla birlikte kas ve eklem ağrılarını dindirmeye yarar.

Dezenfektan özelliği bulunan bu yap, pek çok hastalığa karşı iyi bir kalkan görevi görür.

Biberiye yağı faydaları arasında aynı zamanda antiseptik ve antibakteriyel özellikler de bulunmaktadır. Bu sayede gerçek bir mikrop giderici olmakla birlikte hem yaralara hem de ev temizliği konusunda inanılmaz bir görev görür.

Cilde Karşı Çok Faydalı

Pek çok alanda değerlendirilen bu yağ, cilt sağlığı için de çok önemlidir. Biberiye yağı faydaları arasında cilt sağlığı da bulunmaktadır. Cilde yapacağınız masaj, kısa süre içinde etkisini göstermektedir. Cildi rahatlatmaya yaramakla birlikte cildi daha parlak ve canlı gösterir. Özellikle sivilce izlerini ve düzenli sivilce oluşumlarını engellemeye yaradığı için bu konuda rahatsızlık yaşayan kişilere önerilmektedir.

Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır?

Kolonya, çay veya kuru şekilde farklı kullanım alanları mevcuttur. Yağ olarak kullanıldığı zaman ise pek çok derde deva olmaktadır. Antibakteriyel özelliklere sahip olduğu için özellikle yara temizliğinde güvenilir bir sterilizasyon sağlamaktadır.

Baskın kokuya sahip olmakla birlikte aynı zamanda hoş bir kokuya da sahiptir. Bu nedenle solunum yollarını açıcı etkilere sahiptir. Özellikle sinüzit açma konusunda destek olan bu yağ, sigara bağımlısı kişilerin kullanılması için önerilmektedir. Sigara içen kişiler koklayarak kullandığı zaman zihinleri uyanır ve sigara istekleri inanılmaz ölçüde azalır.

Saçlara Çok Faydalı

Biberiye yağı faydaları arasında saç sağlığı da yer almaktadır. Saçları dökülen kişilere de önerilen bu yağın saç çıkartıcı özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir. Derideki yağı ve ölü derileri atmaya yaramakla birlikte inanılmaz bir fayda sağlar. Bununla birlikte saç derisindeki sivilce oluşumlarını engellemeye de yaramaktadır.

Ovalayarak veya koklayarak kullanabileceğiniz bu yağ, iki şekilde de kullanılmaktadır. Solunum rahatsızlıklarından tutun, deri hastalıklarına ve psikolojiye kadar pek çok konuda destek sağlamaktadır.