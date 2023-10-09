Batı Nil Virüsü ülkemizde de can aldı

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü tespit edilen 3 hastanın 2’sinin taburcu edildiğini, 1 kişinin de vefat ettiğini duyurdu

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü tespit edilen 3 hastanın 2’sinin taburcu edildiğini, 82 yaşında ( erkek) kronik hastalığı olan 1 kişinin de vefat ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı olarak geçen hafta ülkede Batı Nil Virüsü görüldüğünü kamuoyu ile paylaşmıştık. Şu anda Batı Nil Virüsü tespit edilen 3 hastanın 2’si taburcu edilmiş olup, 82 yaşında ( erkek) kronik hastalığı olan 1 kişi vefat etmiştir” denildi.

Sivrisineklerden bulaşan hastalıkların önlenmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, ilaçlama çalışmalarının yanında sivrisinek tür belirleme ve tedbirler konusunda halkı bilinçlendirme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamanın devamı şöyle;

“Daha önce de paylaştığımız üzere Batı Nil Virüsü konusunda korunma yöntemleri önem taşımaktadır. Hastalık taşıyan sivrisineklerin uçmadan üreme kaynağında önlenebilmesi amacıyla evlerimizin çevresinde kaplarda üreyen sivrisineklerine üreme olanağı tanımamak, oluşan larvaları yok etmek için evlerimizin bahçesinde olan saksı altındaki suların, süs havuzlarının, kapların ve lastik içinde biriken suların sık sık boşaltılması önem taşımaktadır.

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında bulunan kurullar ve komitelerin yer aldığı, ayrıca Tabipler Birliği'nin, belediyelerin, çevre dairesinin, veteriner dairesinin ve belediyeler birliğinin temsilcilerinin de olduğu tüm paydaşlarla birlikte harekete geçmiş ve sürekli temas halindedir”

