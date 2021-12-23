Covid 19 salgını gün geçtikçe artmakta olup hepimizi olumsuz etkilemektedir. Özellikle bu dönemde bağışıklık sistemimizi ve psikolojimizi en iyi seviyelerde tutmalıyız ve bu dönemi gerek mental gerekse fiziki anlamda en iyi şekilde geçirmeliyiz. Güçlü bir bağışıklık sistemi ve psikolojik sağlığımız için beslenmemiz en önemli unsurlardandır.
Yapılan birçok araştırmada özellikle B grubu vitaminleri, omega-3 yağ asitleri, D vitamin, çinko ve magnezyum eksikliğinde depresyon eğiliminin arttığı görülmüştür.
OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİNİ BOL BOL TÜKETİN
En iyi EPA-DHA kaynağı balıktır. Yapılan birçok araştırmada düzenli balık tüketen kişilerde depresyona yakalanma riskinin %50 azaldığı belirtilmiştir. Beyin için büyük öneme sahip olan DHA-EPA yağ asitleri depresyon etkisini azaltmasıyla ilişkilidir. TON BALIĞI, SOMON, CEVİZ, KETEN TOHUMU en iyi kaynaklarıdır.
SEROTONİN SEVİYENİZİ ARTIRIN
Triptofan aminoasiti önemli bir nörotransmiter olan serotonin (mutluluk hormone) üretimini sağlar. Bu nedenle anti-depresan besinler arasındadır. En iyi kaynakları: KÜMES HAYVANLARI, BALIK, KABAK ÇEKİRDEĞİ, SUSAM, FISTIK EZMESİDİR.
D VİTAMİNİ DEPRESYONDAN KORUR
Güneşi hissetmeye başladığımız bu günlerde evde olsak bile gerek balkonlarımıza gerek bahçelerimize çıkarak güneş ışınlarından faydalanmalıyız. Bunun yanısıra koyu yeşil yaprakli sebzeler, süt ve süt ürünleri, badem, D vitamini yönünden zenginleştirilmiş kaynaklarda bulunur.
E VİTAMİNİ KAYNAKLARINA BESLENMENİZDE KULLANIN
Yağda çözünen bir vitamin olan E vitamin tahıl ve tahıl ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde, özellikle yağlı tohumlarda ayçekirdeği, badem, çam fıstığı, yer fıstığı, mısır-kanola yağı, fındık- fıstık gibi yiyeceklerde bulunur.
B VİTAMİNİ VE FOLAT
Yapılan çalışmalarda özellikle B6 vitamini serotonin (mutluluk hormone) içindeki triptofan metabolizması için gereklidir.
Ayrıca folat B12 seviyesi düşük olan kişilerinde depresyona yakalanma riski yüsek olduğu belirtilmiştir. B grubu ve folat için en iyi besinler Kurubakliyatlar, kabuklu deniz ürünleri, tam tahıllar ve turunçgillerdir.
MUTLULUĞU ARTIRAN BESİNLER VE ETMENLER
- EGZERSİZ
- GÜNEŞ IŞIĞI
- BOLCA SU TÜKETMEK
- MÜZİK DİNLEMEK
- DANS ETMEK
- YUMURTA
- SOMON
- ANANAS
- MUZ
- KİVİ
- BİTTER ÇİKOLATA
- FISTIK EZMESİ
- KEFİR