Bu hafta HALKIN SESİ sağlık köşemizde modumuzu yükseltecek anti-depresan besinlere yer veriyoruz.

EGZERSİZ

GÜNEŞ IŞIĞI

BOLCA SU TÜKETMEK

MÜZİK DİNLEMEK

DANS ETMEK

YUMURTA

SOMON

ANANAS

MUZ

KİVİ

BİTTER ÇİKOLATA

FISTIK EZMESİ

KEFİR

Covid 19 salgını gün geçtikçe artmakta olup hepimizi olumsuz etkilemektedir. Özellikle bu dönemde bağışıklık sistemimizi ve psikolojimizi en iyi seviyelerde tutmalıyız ve bu dönemi gerek mental gerekse fiziki anlamda en iyi şekilde geçirmeliyiz. Güçlü bir bağışıklık sistemi ve psikolojik sağlığımız için beslenmemiz en önemli unsurlardandır.Yapılan birçok araştırmada özellikle B grubu vitaminleri, omega-3 yağ asitleri, D vitamin, çinko ve magnezyum eksikliğinde depresyon eğiliminin arttığı görülmüştür.En iyi EPA-DHA kaynağı balıktır. Yapılan birçok araştırmada düzenli balık tüketen kişilerde depresyona yakalanma riskinin %50 azaldığı belirtilmiştir. Beyin için büyük öneme sahip olan DHA-EPA yağ asitleri depresyon etkisini azaltmasıyla ilişkilidir. TON BALIĞI, SOMON, CEVİZ, KETEN TOHUMU en iyi kaynaklarıdır.Triptofan aminoasiti önemli bir nörotransmiter olan serotonin (mutluluk hormone) üretimini sağlar. Bu nedenle anti-depresan besinler arasındadır. En iyi kaynakları: KÜMES HAYVANLARI, BALIK, KABAK ÇEKİRDEĞİ, SUSAM, FISTIK EZMESİDİR.Güneşi hissetmeye başladığımız bu günlerde evde olsak bile gerek balkonlarımıza gerek bahçelerimize çıkarak güneş ışınlarından faydalanmalıyız. Bunun yanısıra koyu yeşil yaprakli sebzeler, süt ve süt ürünleri, badem, D vitamini yönünden zenginleştirilmiş kaynaklarda bulunur.Yağda çözünen bir vitamin olan E vitamin tahıl ve tahıl ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde, özellikle yağlı tohumlarda ayçekirdeği, badem, çam fıstığı, yer fıstığı, mısır-kanola yağı, fındık- fıstık gibi yiyeceklerde bulunur.Yapılan çalışmalarda özellikle B6 vitamini serotonin (mutluluk hormone) içindeki triptofan metabolizması için gereklidir.Ayrıca folat B12 seviyesi düşük olan kişilerinde depresyona yakalanma riski yüsek olduğu belirtilmiştir. B grubu ve folat için en iyi besinler Kurubakliyatlar, kabuklu deniz ürünleri, tam tahıllar ve turunçgillerdir.