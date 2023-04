"Ağız ve diş sağlığına gereken özeni göstermeliyiz"

Normalden uzun süren veya tekrarlanan enfeksiyonlar,

Tedavisi zor olan ve antibiyotiklere yanıt vermeyen veya IV antibiyotik gerektiren enfeksiyonlar,

Normalde çoğu kişiyi etkilemeyecek enfeksiyonlar (ör.fırsatçı patojen kaynaklı),

İç organların sepsis veya apseleri gibi daha şiddetli ve hastaneye yatış gerektiren enfeksiyonlar,

Büyüme eksikliği (gelişme geriliği),

Kronik ishal gibi sindirim sorunları yer almaktadır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Görevlisi Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Havva Kılgöz Eyüpoğlu 22-29 Nisan Dünya Primer İmmün Yetmezlik Farkındalık Haftası ve 29 Nisan İmmünoloji Günü nedeniyle konunun önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.İmmünoterapi geliştirme ve kanser immünolojisi alanlarında araştırmalarına devam eden Eyüpoğlu, son yıllarda primer immün yetmezlik (primary immunodeficiencies) alanında yapılan bilimsel araştırmaların hastalık tanı ve tedavisine önemli katkı sağlayarak güncel tıbbi yaklaşımların eskiye göre geliştiğini ve özellikle doğuştan kalıtılan bağışıklık sistemi rahatsızlıklarında erken tanının çok önemli olduğunu belirtti. Eyüpoğlu, bu nedenle uygun tedavinin belirlenebilmesi ve tanı alan kişilerde yaşam kalitesinin artırılması için toplumsal farkındalık ile erken tanının hayati önem taşıdığına vurgu yaptı. Ayrıca özellikle bağışıklık sistemi yetmezlikleri olan bireylerin ağız ve diş sağlığına gereken özeni göstererek rutin kontrollerini aksatmamaları gerektiğinin de altını çizdi.“Bağışıklık bilimi olarak da adlandırılan immünoloji, molekülden hücreye, hücreden dokuya organizmanın bağışıklık sistemini oluşturan yapıyı ele alan bilim dalıdır. Bağışıklık sisteminin doğru çalışması ile insanlar hastalıklara karşı korunabilmektedir. Fakat doğuştan veya daha sonra edinilmiş bağışıklık sistemi problemleri ile bireyler hastalıklara karşı savunmasız kalabilmektedir (ör. otoimmün hastalıklar ve kronik enflamatuvar hastalıklar). 29 Nisan Dünya İmmünoloji günü olarak kutlanmaktadır. Uluslararası ve Avrupa İmmünoloji Dernekleri (IUIS, EFIS) her yıl tüm toplumları, immünolojinin önemi konusunda küresel farkındalığı artırma ve insan immünolojisi anlayışımızın halk sağlığını nasıl iyileştirebileceğini gösterme çabalarına katılmaya davet etmektedir.”22-29 Nisan tarihleri Primer İmmün Yetmezlik Farkındalık Haftası olarak bilinmektedir. Bu konuda toplumsal farkındalığı artırmak amaçlanmaktadır. Primer immün yetmezlikler veya doğuştan gelen bağışıklık hataları, bir kişinin bağışıklık sisteminin temel fonksiyonel bileşenlerini kaybetmesine neden olan gen mutasyonlarından kaynaklanır. Bu genlerdeki hatalar, bireyleri ciddi enfeksiyon ve komplikasyonları riskine sokar. Bu nedenle erken tanı, hastalık seyri, uygulanacak tedavi ve rehabilitasyon sürecini oldukça etkilemektedir. Primer İmmün Yetmezlik (PID veya PI) Haftası boyunca dünya genelinde toplumun her kesimi için PID farkındalığı yaratacak; tanı, tedavi yöntemleri ve PI türleri hakkında bilgi verecek seminerler, eğitimler düzenlenmektedir. Erken teşhis, PI'nin neden olduğu bazı sağlık sorunlarının önlenmesine veya geciktirilmesine yardımcı olabilmektedir. Ancak tedavi edilmediği takdirde, bazı PI türleri organ hasarı ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmekte ve hatta ölüm ile sonuçlanabilmektedir.”Bağışıklık sistemimiz vücudumuzun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur. Doğuştan gelen bağışıklık hataları (inborn errors of immunity-IEIs) olarak da adlandırılan primer immün yetmezlik hastalıkları (PI), klasik olarak enfeksiyona karşı artan bir duyarlılık ve/veya bir immünolojik yolun düzenlenmesinde bozulma ile karakterize edilen genetik bozukluklardır. Nadir görülen hastalık kategorisinde olan PI dünya genelinde 6 milyondan fazla insanı etkilemektedir. Bu sayının "atlanan" teşhisler nedeniyle daha çok olduğu düşünülmektedir. Bazı durumlarda, hastalığın hafif seyrettiği bireyler yetişkinliğe kadar PI olduklarını öğrenmeyebilir. Diğer durumlarda, bozukluk bebeklikte sorunlara neden olur ve doğumdan hemen sonra teşhis edilir. PI doğru şekilde tanımlanıp tedavi edilmezse, bu durumdaki bireyler ciddi, uzun süreli ve bazen yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara veya otoimmüniteye maruz kalır. Bugüne kadar PI grubundaki birçok hasta teşhis edilmemiş, yetersiz teşhis edilmiş veya yanlış teşhis edilmiştir. Bu bağlamda PI için farkındalık hem doktorlar hem de halk için kritik bir konu olmaya devam etmektedir.ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi’nin (CDC) yayınladığı ve PID sahibi kişilerde daha sıklıkla görülen bazı durumlar arasında: