Acil kan aranıyor 28 Eylül perşembe günü ameliyat olacak olan eşim Esra külahlılar için 2 ünite A- Rh. Pozitif (Arh +) kana ihtiyaç duyulmaktadır. Kan verebilecek duyarlı vatandaşlar Dr. Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi kan bankasına veya 0(533)8512932 numaralı telefona ulaşabilirler.
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