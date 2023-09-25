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Acil kan aranıyor

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Ameliyat olacak bir hasta için

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Acil kan aranıyor
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Acil kan aranıyor 28 Eylül perşembe günü ameliyat olacak olan eşim Esra külahlılar için 2 ünite  A- Rh. Pozitif   (Arh +) kana ihtiyaç duyulmaktadır. Kan verebilecek duyarlı vatandaşlar Dr. Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi kan bankasına veya 0(533)8512932 numaralı telefona ulaşabilirler.
 
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