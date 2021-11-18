Acil Durum Hastanesi’nde alarm

Covid-19 tırmanışa geçti. Vaka sayısında ilk kez 200’lü rakamlara ulaşıldı



Kovid-19 vaka sayılarının rekor kırmasının ardından Acil Durum Hastanesi’nde doktor sayısı artırıldı, izinde olan çalışanlar işe çağrıldı



Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, önceki gün açıklanan rekor Kovid-19 vaka sayısının ardından, geceden sabaha kadar tespit edilen 160 yeni vakanın 09:00 – 11:15 saatleri arasında Acil Durum Hastanesi’nde işlemlerinin tamamlandığını ve vakaların gelmeye devam ettiğini açıkladı.

Uçaner, hastaları mağdur etmemek için Acil Durum Hastanesi’ndeki muayeneleri hızlandırmak amacıyla doktor sayısını artırdıklarını ve izinde olan çalışanları işe çağırdıklarını da kaydetti.

Son günlerde Kovid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından Acil Durum Hastanesi’ndeki durum ve hazırlıklar ile ilgili bilgi veren Başhekim Dr. Erol Uçaner, önceki sabah itibarı ile Acil Durum Hastanesi ile Göğüs Hastalıkları Karantina Bölümü’nde toplam 94 ve Yoğun Bakım Servisi’nde 12 Kovid-19 hastasının tedavi gördüğünü söyledi.

96 yatak kapasiteli Acil Durum Hastanesi’nde 82 hasta ve 30 yatak kapasiteli Göğüs Hastalıkları Karantina Bölümü’nde 12 hasta bulunduğunu anlatan Uçaner, 36 yatak kapasiteli yoğun bakımda ise 12 hastanın yattığını söyledi.

Yeni vakaların gelmeye devam ettiğini ve Acil Durum Hastanesi’nde yoğunluk yaşandığını belirten Dr. Uçaner, hastaları mağdur etmemek için muayeneleri hızlandırmak amacıyla doktor sayısını artırdıklarını, izinde olan çalışanları işe çağırdıklarını, tekli bölümleri ikiye ve ikili bölümleri ise üçe çıkardıklarını anlattı.

