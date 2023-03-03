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ABD’de tüp bebek merkezinde bir kadına kanser genli embriyo nakledildi

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ABD’nin California eyaletinde bir tüp bebek merkezine başvuran kadına yanlışlıkla kanser geni taşıyan embriyo nakledildiği ortaya çıktı. Jason ve Melissa Diaz adlı çift kuruluşa dava açarken oğullarının kalıtsal yaygın mide kanserine yakalanma olasılığının yüzde 80 olduğunu açıkladı.

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ABD’de tüp bebek merkezinde bir kadına kanser genli embriyo nakledildi
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Medical Daily'nin haberine göre, California eyaletinin Pasadena şehrinde kanser geni taşıyan ve doğacak çocuklarında da aynı sağlık sorunu ile karşılaşmak istemedikleri için Huntington Üreme Merkezine (HRC) başvuran Jason ve Melissa Diaz çifti bir "yanlışlığın" kurbanı oldu.


ABD’de tüp bebek merkezinde bir kadına kanser genli embriyo nakledildi - 2

TEDBİR ALMAK İSTEDİLER

2018'de mide kanserine yakalanan ve iyileşme sürecinde olan Jason ile yumurtalık kanseri ve meme kanseri gen mutasyonu taşıyan eşi Melissa, doğacak çocuklarını hastalık riskine karşı korumak istedi.



ABD’de tüp bebek merkezinde bir kadına kanser genli embriyo nakledildi - 3

Her ikisi de kanser gen mutasyonları taşıyan Jason ve Melissa Diaz çifti 2020'de HRC’ye başvurarak, birkaç embriyonun dondurulmasını ve aralarında kanser geni taşımayan embriyonunun tüp bebek tedavisinde kullanılmasını talep etti.


ABD’de tüp bebek merkezinde bir kadına kanser genli embriyo nakledildi - 4

Tedavinin ardından hamile kalan ve şu an 1,5 yaşında bir oğulları olan çift, tekrar çocuk sahibi olmak için tüp bebek merkezinden embriyo raporunun bir kopyasını istediğinde şaşkınlığa uğradı.


ABD’de tüp bebek merkezinde bir kadına kanser genli embriyo nakledildi - 5

Çift, raporda 2020'de aldıkları tedavide kanser mutasyonu taşıyan genin kullanıldığına ilişkin el yazısı notlar buldu.


ABD’de tüp bebek merkezinde bir kadına kanser genli embriyo nakledildi - 6

DAVA AÇTILAR

Tüp bebek merkezinin yaptığı "yanlışlığın" üstünü örttüğünü fark eden çift olayı mahkemeye taşıdı.


ABD’de tüp bebek merkezinde bir kadına kanser genli embriyo nakledildi - 7

HRC’nin genetik testler istediğini ve bu testleri yapan bir şirketin güvenilirliği konusunda kendilerini ikna ettiğini belirten Jason ve Melissa, çıkan sonuçların klinik tarafından yanlış değerlendirdiğini ileri sürdü.


ABD’de tüp bebek merkezinde bir kadına kanser genli embriyo nakledildi - 8

Kanserden kaçınmak için tıbbi bir merkeze güvenen ve talep ettikleri şeyin tam zıddı bir sonuçla karşılaşan çift, bu durum karşısında oldukça üzgün ve sinirli olduklarını belirtti.


ABD’de tüp bebek merkezinde bir kadına kanser genli embriyo nakledildi - 9

Yanlış embriyonun yerleştirildiğini belki de çocukları kansere yakalanana kadar öğrenemeyeceklerini söyleyen çift, oğulları için yüzde 80 oranında kansere yakalanma riski olduğuna da dikkati çekti.


ABD’de tüp bebek merkezinde bir kadına kanser genli embriyo nakledildi - 10

Hakkındaki iddialara karşılık tüp bebek merkezi, çiftin genetik testini dışarda bir kliniğe yaptırdığını ve HRC’nin erkek çocuk sahibi olmak isteyen çiftin isteğini "titizlikle" yerine getirdiğini iddia etti.

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