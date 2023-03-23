57’nci böbrek nakli

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde iki günde iki böbrek nakli gerçekleştirildi. KKTC’de böbrek nakli yapılan hasta sayısı 57’ye yükseldi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde önceki gün ve dün iki böbrek nakli operasyonu gerçekleştirildi. Böylelikle KKTC’de böbrek nakli yapılan hasta sayısı 57’ye ulaştı.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen böbrek nakilleri konusunda Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimlik’te basına açıklamada bulundu.

Altuğra, ülkede 2015 yılında beridir organ nakillerinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, dün ve bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hekimler tarafından başarıyla iki böbrek nakli operasyonu yapıldığını söyledi.

Böbrek nakli operasyonlarının gerçekleşmesinde tamamen gönüllük esasına göre tüm yüreğini, emeğini ortaya koyarak, Türkiye’den ülkeye gelen Prof. Dr. Fazıl Tuncay Aki’ye ekip adına teşekkür eden Bakan Altuğra, Aki’nin, ağırlıklı tüm organ nakillerinde ameliyatlarda doğrudan katkı sağladığını söyledi.

Türkiye’den gelen Prof. Dr. Fazıl Tuncay Aki de, KKTC’de böbrek nakillerine 2015 yılında başladıklarını belirterek, organ nakillerinin tıbbın ulaştığı en son noktadan biri olduğunu kaydetti.

Canlı vericisi olan herkesin nakil olabileceğini ancak canlı vericisi olmayan bir insanın organ nakli olamadığını dile getiren Aki, kadavradan yani hayatını kaybeden kişilerden nakil yapılmazsa tedavi olabilecek hastaların organ bulunamadığı için hayatını kaybedebildiğini anlattı.

Türkiye ile KKTC’nin çok yakın, kardeş, aynı kandan, candan gelen ülkeler olduğunu ifade eden Aki, vericisini alıp da KKTC’den Türkiye’ye giden herkesin nakil olabildiğini belirtti.

KKTC halkında organ bağışı oranlarının çok yüksek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Aki, “Ölmüş kişilerden yaptığımız nakillerde dünya standartlarının üzerinde bir başarı elde ettik burada… Normalde yüzde 80-90 greft sağkalımı sağlanırken burada biz yüzde 100 elde ettik. Bunun sebebi de muhtemelen genetik olarak birbirine yakın insanlar arasında nakil yapıldığı için…” diye konuştu.

