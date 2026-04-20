İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı (SSTB) İskele Bölge Müdürlüğü görevine atanan Mahmut Balcı’yı kabul etti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette Balcı’ya, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürlüğü’nden Kadir Yeğen ile Ahmet Orçan eşlik etti.

Ziyarette Sivil Savunma Teşkilatı’nın bölgede yürüttüğü çalışmalar ile kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

- Sadıkoğlu: “Sivil Savunma ile gönül bağımız var”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, Sivil Savunma Teşkilatı'nın yağmur, sel ya da olumsuzluklar dışında da kendilerini yanlız bırakmadığını ve sosyal faaliyetlere katkı koyduğunu ifade etti.

İskele Belediyesi olarak yeni süreçte de Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile gönül bağlarının devam edeceğini belirten Sadıkoğlu, Balcı’ya başarı dileklerini iletti.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Mahmut Balcı ise kabulünden dolayı Sadıkoğlu’na teşekkür ederek, İskele’de kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmaya önem vereceklerini ifade etti.