2025 sezonuna birleşme kararı alan Civisil Spor Kulübü ile Ardahan Spor Kulübü güçlerini birleştirdi. Yeni oluşum Civisil-Ardahan Spor Kulübü, yeni oluşum hakkında bilgi vermek ve fikir alışverişinde bulunmak için İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret ettiler.

Civisil-Ardahan Spor Kulübü Başkanı Aydın Çırakoğlu ile Eşbaşkan Mehmet Osum, ziyarette birleşme kararı alan kulüplerine ilk günden bu yana destek olan Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür ettiler. Ziyarette Çırakoğlu ile Osum’a kulüp yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Sporun özelde İskele genelde ise ülke gençleri açısından büyük önem taşıdığını söyleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, kabuldeki konuşmasında, İskele Belediyesi olarak spora ve sporcuya değer verdiklerini ifade etti. Her iki spor kulübünün İskele Belediyesi için önemli bir yere sahip olduğunu da belirten Başkan Sadıkoğlu, her iki kulübün birleşme kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi ve yeni kurulan Civisil-Ardahan Spor Kulübü’ne başarılar diledi.