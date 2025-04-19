Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 12-13 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Saydam U14 Ligi ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Ahmet Şenyer (Mormenekşe GBSK), Fatoş Karacanlı (Balıkesir SK), Halil İbrahim Eroğlu (Türkmenköy ASK)

Hasan Yılmazoğulları (Cihangir GSK), İbrahim Halil Gülen (Düzkaya KOSK), Süleyman Kaylak (Göçmenköy İYSK, Tuğrul Çiftçioğlu (Küçük Kaymaklı)

2 Maç: Alper Özgen (Çanakkale GSK)

3 Maç: Aras Berat Avcın (Türkmenköy ASK), Mahmut Akkuş (Yenicami AK), Mehmet Konu (Ünimar Maraş GSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Ali Duvarcı (Küçük Kaymaklı TSK), Hüseyin TÜnsay (Mormenekşe GBSK), Kemal Mustafa Bayıkoğlu (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)

2 Maç: Gökhan Mami (Atoll Kozanköy KSK)

3 Maç: Berkan Canatan (Mormenekşe GBSK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Arda Öztinen (M. Hacıali Yılmazköy SK), Dora Ekşici (Çanakkale TSK), Erol Akbulut (Gönyeli SK), Ferhat Aras (Küçük Kaymaklı TSK), Hakan Karacaoğlu (Cihangir GSK), Hikmet Yayla (China Bazaar Gençlik Gücü TSK), Hüseyin Konyalıoğlu (Atoll Kozanköy KSK), Kaan Kamber Kuruçolak (Yalova SK)

Mehmet Çamlıköylü (Lefke TSK), Mehmet Kalbur (Atoll Kozanköy KSK), Mehmet Yardımcı (Vadili TÇBSK), Muammer Tip (Çetinkaya TSK), Muhammet Emin Işık (Karşıyaka SK), Muhittin Tümbül (Cihangir GSK), Sena Develioğlu (Alsancak Yeşilova SK), Sinan Öğüt (Mağusa Türk Gücü), Tuncay Serbülent (Ünimar Maraş GSK), Yaşar Tosun (Mesarya SK)